Sự thật "người cha lập quốc" được in hình trên tờ 100 USD

Benjamin Franklin là một nhân vật nổi tiếng lịch sử Mỹ cũng như thế giới khi chân dung “ người cha lập quốc” này được in trên tờ tiền 100 USD. Điều thú vị là chính trị gia Benjamin Franklin là một trong 2 người không phải là Tổng thống Mỹ xuất hiện trên tờ tiền của quốc gia này (người còn lại là Alexander Hamilton). Vị trí cao nhất mà Benjamin Franklin từng đảm nhận là Thống đốc bang New York. Theo các chuyên gia, sở dĩ Benjamin Franklin được in chân dung trên tờ tiền 100 USD là vì ông đóng vai trò quan trọng trong những ngày đầu nước Mỹ thành lập. Chính trị gia Benjamin Franklin là một trong số 7 “người cha lập quốc” của Mỹ (6 người khác gồm: John Adams, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison và George Washington). Benjamin Franklin có những cống hiến lớn trong công cuộc giành độc lập của Mỹ. Ông đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử nước này. Đặc biệt, Benjamin Franklin là người ký Hiệp ước Đồng minh Pháp - Mỹ và là người thuyết phục Chính phủ Pháp ủng hộ Mỹ chống lại thực dân Anh. Thêm nữa, Benjamin Franklin cũng là người đàm phán về các khoản cho vay và thương mại với các nước châu Âu. Benjamin Franklin còn là “người cha lập quốc” duy nhất ký vào 3 văn kiện quan trọng nhất đem lại nền độc lập cho nước Mỹ. Ba văn kiện này gồm: Hiệp ước Đồng minh Pháp - Mỹ, Hiệp ước Paris và Tuyên ngôn Độc lập. Chưa hết, Benjamin Franklin là một trong những người đặt bút ký vào bản Hiến pháp Mỹ. Những điều này cho thấy ông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nước Mỹ. Những cống hiến của ông được người dân Mỹ biết đến rộng rãi. Mời độc giả xem video: Donald Trump: "Ưu tiên cao nhất là nước Mỹ nước Mỹ là trên hết" (nguồn: VTC14).

