Phát hiện mới gây sốc về sát nhân bí ẩn Jack đồ tể

Sát nhân bí ẩn Jack đồ tể (Jack the Ripper) là một trong những kẻ giết người hàng loạt bí ẩn nhất thế giới. Cho đến nay, danh tính của y vẫn là một ẩn số. Theo các tài liệu lịch sử, từ tháng 9 - 11/1888, Jack đồ tể đã giết 11 người. Trong số này có 5 phụ nữ ở Whitechapel, phía đông London, Anh. 5 nữ nạn nhân được xác định gồm: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes và Mary Jane Kelly. Mới đây, nhà sử học Hallie Rubenhold, 5 nữ nạn nhân bị sát nhân Jack đồ tể giết hại một cách tàn bạo không phải là gái mại dâm. Tiến sĩ Rubenhold cho hay 5 nạn nhân trên là những phụ nữ làm các công việc như người hầu và người làm công việc giặt ủi quần áo. Tiến sĩ Rubenhold tiết lộ điều này với công chúng thông qua cuốn sách có tựa đề "The Five". Theo nhà sử học Rubenhold, sở dĩ 5 nạn nhân bị cho là gái mại dâm xuất phát từ việc vào thời điểm ấy, phụ nữ không được tôn trọng và bị đối xử như những công dân hạng hai. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát và các nhà điều tra tích cực truy bắt hung thủ. Do vậy, nhiều người tiếp nhận điều tra của cảnh sát do bị tình nghi là hung thủ sát hại 11 nạn nhân trên. Trong số này có những nhân vật "máu mặt" trong xã hội thời ấy thuộc diện tình nghi như bác sĩ John Williams, cháu trai của Nữ hoàng Victoria - Hoàng tử Albert Victor... Cảnh sát hoài nghi Jack đồ tể giết người bán thịt. Giả thuyết này được đưa ra là vì cách thức hung thủ gây án và hiện trường vụ án nằm gần bến tàu - nơi thịt được đưa vào thành phố. Tất cả chỉ là giả thuyết và vụ án về Jack đồ tể vẫn là câu hỏi lớn thách thức nhân loại tìm ra hung thủ. Mời độc giả xem video: Cựu y tá ở Nhật Bản bị bắt với cáo buộc giết chết ít nhất 20 người (nguồn: Vietnamnet)

