Truyền thuyết kỳ bí ít biết về Lễ tình nhân Valentine 14/2

Valentine 14/2 là dịp để các cặp đôi trao nhau tình yêu với những món quà ngọt ngào, tuy nhiên truyền thuyết về ngày lễ này phải chăng chỉ toàn những điều lãng mạn?

Từ những truyền thuyết lạ lùng...

Valentine 14/2 là dịp để các cặp đôi trao nhau yêu thương. Một truyền thuyết được phổ biến rộng rãi nhất trên thế giới về ngày 14/2 liên quan tới một vị giáo sĩ La Mã sống dưới thời Hoàng đế Claudius II vào thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên.

Theo truyền thuyết này, hoàng đế Claudius II của La Mã hạ lệnh cấm toàn bộ thanh niên trong đế chế kết hôn vì tin rằng những người lính không lấy vợ sẽ có khả năng chiến đấu tốt hơn. Trong bối cảnh đó, một giáo sĩ tên là Valentine de Terni đã bí mật đứng ra tổ chức lễ cưới cho các cặp đôi yêu nhau ở La Mã. Thế nhưng, về sau, hành động của giáo sĩ Valentine bị triều đình phát giác và bắt giữ. Hoàng đế Claudius cuối cùng hạ lệnh xử trảm giáo sĩ Valentine vào ngày 14/2 năm 273.

Một truyền thuyết khác kể về một linh mục tên Valentine sống dưới thời triều đại hoàng đế La Mã Decius. Vào năm 250, hoàng đế Decius ra lệnh trừng phạt những ai không tôn thờ nhà vua. Theo đó, mệnh lệnh này của ông chủ yếu nhắm vào những tín đồ Kitô giáo vì họ chỉ thờ Thượng đế. Vậy nên, nhiều tín đồ Kitô giáo và linh mục bị bắt và xử tử hình, bao gồm linh mục Valentine - người bị bắt vào năm 268.

Trong thời gian bị nhốt trong ngục, linh mục Valentine đã chữa khỏi bệnh cho con gái của người quản ngục là Asterius. Đồng thời, vị linh mục này còn cảm hóa được Asterius. Về sau, Asterius cùng 46 người trong gia đình xin rửa tội theo đạo Kitô.

Khi chuyện này vỡ lở và đến tai hoàng đế Decius, ông hoàng này vô cùng tức giận và hạ lệnh chém đầu linh mục Valentine vào ngày 14/2 năm 270. Từ đó, tên của linh mục Valentine trở thành biểu tượng cho tình yêu thương vĩ đại.

Một truyền thuyết khác kể về một hoàng đế độc tài ở xứ sở xa xôi muốn ngăn cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng. Về sau, sự thật bị phát giác nên nhà vua ra lệnh giết vị linh mục trên để răn đe mọi người.

Trước khi bị đưa đến pháp trường hành hình, vị linh mục dũng cảm trên để lại vài dòng ngắn ngủi gửi cho người phụ nữ mà ông yêu. Trong thư, ông nói rằng cảm ơn nửa kia đã dành cho ông tình yêu tuyệt vời. Phía dưới ông ký tên "From your Valentine" (tạm dịch: Từ Valentine của em). Những dòng chữ này được viết vào ngày 14/2. Từ đó trở đi, ngày 14/2 được các cặp đôi coi là ngày lễ tình nhân hay còn gọi ngày Vanletine. Các cặp tình nhân thường có truyền thống ký tên bằng cụm từ "From your Valentine" của ngày xưa thay vì tên mình trong các tấm thiệp Valentine.

Đến sự thật bất ngờ về Thánh Valentine

Nhiều người cầu nguyện tại Nhà thờ Whitefriars ở Dublin - nơi được cho là đang lưu giữ hài cốt của Thánh Valentine. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, mặc dù có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày Valentine nhưng điểm chung là Thánh Valentine đều chết vì tình yêu chân chính, cao cả và sự chính nghĩa.

Nhiều nhà sử học tin rằng, Thánh Valentine phù hợp nhất với ngày lễ tình nhân là Valentine de Terni - một vị thánh tại La Mã sống vào vào thế kỷ thứ 3. Ông chính là người đã bị hoàng đế Claudius II xử tử vì đã bí mật tác thành cho các cặp đôi. Hành động của ông đi ngược với mệnh lệnh cấm kết hôn của nhà vua.

Sau khi Valentine de Terni bị xử tử, người đời cảm động trước lòng tốt của linh mục này. Vậy nên, họ đã lấy tên ông để đặt cho ngày lễ tình nhân. Ngày Valentine ra đời từ đó với ý nghĩa tưởng nhớ những công lao của ông trong việc bảo trợ tình yêu con người.

Một nhà thờ ở Dublin được cho là nơi lưu giữ trái tim của Thánh Valentine sau khi bị xử tử. Trong khi đó, hộp sọ của Thánh Valentine được trưng bày trong Vương cung thánh đường ở Rome và khung xương được đựng trong một chiếc hộp bằng vàng ở Glasgow. Du khách còn có thể chiêm ngưỡng xương vai của Thánh Valentine trong Vương cung thánh đường ở Praha.