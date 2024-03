Tránh sai sót khi chăm người bệnh với cuốn sách quý từ chuyên gia

Tại buổi lễ ra mắt cuốn sách: “Quản lý nguy cơ lâm sàng và An toàn người bệnh” do Medinsights (Alpha Books) và Hardi tổ chức vào ngày 9 tháng 3 vừa qua, với sự góp mặt của các diễn giả là những người công tác trong ngành y tế, buổi thảo luận đã đưa ra nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề an toàn người bệnh.

Các diễn giả tại buổi lễ ra mắt cuốn sách: “Quản lý nguy cơ lâm sàng và An toàn người bệnh”



Theo TS. BS. Phan Thị Hằng, các sự cố y khoa luôn luôn tồn tại ở các cơ sở khám chữa bệnh, không chỉ ở Việt Nam mà thậm chí ở cả các nước phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, nếu các sai sót y khoa không được phân tích, tìm ra nguyên nhân gốc rễ cũng như lỗi hệ thống và đưa ra các khuyến cáo, các giải pháp cụ thể thì các lỗi hệ thống này có thể lặp đi lặp lại và để lại các hậu quả không mong muốn.

Cuốn sách “Quản lý nguy cơ lâm sàng và An toàn người bệnh ” được viết bởi các chuyên gia rất dày dặn kinh nghiệm thực tiễn phối hợp cùng các bác sĩ trẻ, những người thường xuyên phải đối diện với những rủi ro, sự cố trong y khoa nhằm giúp họ phòng tránh và vượt qua trở ngại. Bên cạnh đó, nó cũng giúp các lãnh đạo đơn vị y tế có thể chủ động nhận diện và áp dụng các giải pháp, công cụ nhằm ngăn ngừa các lỗi hệ thống, giảm thiểu các sự cố y khoa.

Cuốn sách: “Quản lý nguy cơ lâm sàng và An toàn người bệnh”

Đồng tình với ý kiến của BS Hằng, ThS. Nguyễn Bích Lưu, Phó chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam chia sẻ: An toàn người bệnh thực sự là vấn đề của toàn ngành y tế. Bà cho rằng, để tăng cường an toàn chúng ta phải bắt đầu từ đào tạo. Chính vì vậy, trong chương trình đào tạo mà bà đang triển khai luôn có một phần dành riêng cho an toàn người bệnh.

ThS Lưu cũng cho biết thêm không phải các nhà quản lý, các bác sĩ lâu năm, có kinh nghiệm hay trình độ cao thì không có khả năng mắc sai sót. Vậy nên, chúng ta cần phải cải thiện liên tục mỗi ngày, để đảm bảo an toàn người bệnh.

Trong quá trình đọc và tham gia dịch cuốn sách này, BS Ngô Tiến Thái cũng chia sẻ rằng anh nhận ra những điều các bác sĩ trẻ nói chung còn thiếu để từ đó rút ra những bài học để nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh cho riêng mình.

Các khách mời chăm chú nghe diễn giả nói và thảo luận.

Sách không chỉ cung cấp kiến thức cơ bản về an toàn người bệnh, về yếu tố con người trong bối cảnh lâm sàng mà còn định hướng phát triển an toàn người bệnh đến năm 2030. Những chi tiết về cách phòng ngừa nguy cơ có thể xảy ra ở hầu hết các chuyên khoa được phân tích kĩ lưỡng và nhiều công cụ hiệu quả được giới thiệu.

Đây là cơ hội để các nhà quản lý tại Việt Nam có thể “đứng trên vai người khổng lồ” bởi chúng ta có thể được hưởng thành quả từ nhiều năm thử nghiệm và chứng minh từ hệ thống y tế của các nước phát triển. Với những nội dung được chia sẻ trong cuốn sách BS Hằng cho rằng cuốn sách xứng đáng là cẩm nang gối đầu giường cho các nhà quản lý.