Những giả thuyết gây chấn động về lục địa Atlantis huyền bí

1. Giả thuyết của Plato. Plato, triết gia Hy Lạp cổ đại, là người đầu tiên nhắc đến Atlantis trong các tác phẩm Timaeus và Critias. Ông mô tả Atlantis là một nền văn minh hùng mạnh với kỹ thuật tiên tiến, nằm bên ngoài cửa biển Gibraltar và bị chìm trong đại dương khoảng 9.000 năm trước thời đại của ông. Giả thuyết này đặt nền móng cho hầu hết các giả thuyết khác về Atlantis. Ảnh: Pinterest. 2. Atlantis được gợi cảm hứng từ nền văn minh Minoan. Nhiều học giả cho rằng Atlantis thực ra là một phiên bản lý tưởng hóa của nền văn minh Minoan trên đảo Crete và Santorini. Nền văn minh này đã bị hủy diệt do một vụ phun trào núi lửa lớn trên Santorini vào khoảng 1.600 TCN. Sự kiện này có thể đã truyền cảm hứng cho câu chuyện về Atlantis. Ảnh: Pinterest. 3. Giả thuyết về lục địa biến mất Lemuria. Lemuria là một lục địa giả tưởng khác, được cho là tồn tại ở Ấn Độ Dương. Một số giả thuyết kết nối Atlantis và Lemuria như là những nền văn minh đã từng tồn tại nhưng bị chìm hoặc tan rã do các biến cố địa chất. Ảnh: Pinterest. 4. Atlantis ở Nam Mỹ. Một số nhà nghiên cứu, như nhà khảo cổ học Ignatius Donnelly, tin rằng Atlantis thực sự có thể nằm ở Nam Mỹ, đặc biệt là vùng Amazon. Giả thuyết này dựa trên quan niệm rằng lục địa này nằm ở một nơi xa và có sự tương đồng về cấu trúc xã hội, tôn giáo với một số nền văn hóa cổ đại ở Nam Mỹ. Ảnh: Pinterest. 5. Giả thuyết về Địa Trung Hải. Một số nhà nghiên cứu cho rằng Atlantis có thể nằm ở Địa Trung Hải, tại các khu vực như đảo Malta hoặc vùng biển Aegean. Các địa điểm này có thể là những khu vực từng có nền văn minh phát triển cao và sau đó bị chìm do mực nước biển dâng. Ảnh: Pinterest. 6. Giả thuyết về Thera (Santorini). Thera, hay Santorini ngày nay, là một hòn đảo thuộc vùng biển Aegean với một núi lửa lớn từng phun trào dữ dội vào khoảng năm 1.600 TCN. Nhiều người cho rằng nền văn minh Minoan và vụ phun trào Thera là nguồn cảm hứng cho câu chuyện Atlantis của Plato. Ảnh: Pinterest. 7. Giả thuyết về Bắc Đại Tây Dương. Có ý kiến cho rằng Atlantis có thể nằm ở Bắc Đại Tây Dương, gần đảo Azores, nơi một số mảnh đất có thể từng nổi trên bề mặt trước khi bị chìm do biến động địa chất. Ảnh: Pinterest. 8. Atlantis nằm ở Biển Đen. Nhà sử học Robert Ballard cho rằng Atlantis có thể nằm ở Biển Đen, khu vực đã từng là đất liền trước khi một đợt ngập lụt lớn từ Địa Trung Hải tràn vào. Thảm họa này có thể đã dẫn đến sự biến mất của một nền văn minh cổ. Ảnh: Pinterest. 9. Giả thuyết về Bắc Cực. Một giả thuyết kỳ lạ cho rằng Atlantis có thể từng là một vùng đất ở Bắc Cực. Thuyết này dựa trên các thay đổi trong trục của Trái đất có thể đã khiến cho khu vực này chìm xuống biển. Ảnh: Pinterest. 10. Atlantis ở Ấn Độ Dương. Theo một truyền thuyết của người Tamil ở Ấn Độ, lục địa Kumari Kandam bị chìm dưới Ấn Độ Dương có thể chính là Atlantis. Người Tamil tin rằng đây là vùng đất tổ tiên của họ. Ảnh: Pinterest. 11. Atlantis ở Caribbean. Một số giả thuyết cho rằng các đảo trong vùng Caribbean, bao gồm Bahamas và Cuba, có thể là phần còn lại của Atlantis. Khu vực này có một số đặc điểm địa lý phù hợp với mô tả của Plato. Ảnh: Pinterest. 12. Là vùng châu thổ ngập lụt ở Tây Ban Nha. Nhà nghiên cứu người Đức, Rainer W. Kühne, đề xuất rằng Atlantis có thể từng nằm tại khu vực châu thổ Guadalquivir ở phía nam Tây Ban Nha. Một số dấu vết khảo cổ học ở vùng này cho thấy sự tồn tại của một nền văn minh đã từng phát triển và có thể đã biến mất sau các đợt ngập lụt. Ảnh: Pinterest. 13. Atlantis là một biểu tượng triết học. Một giả thuyết khác cho rằng Plato không miêu tả một nơi có thật mà dùng Atlantis như một biểu tượng để thể hiện sự suy thoái của xã hội, nhằm nhấn mạnh các bài học triết học và đạo đức về sức mạnh và tham vọng của loài người. Ảnh: Pinterest. 14. Atlantis là nền văn minh ngoài hành tinh. Một số giả thuyết “phi truyền thống” cho rằng Atlantis là một nền văn minh ngoài hành tinh hoặc có liên hệ với các sinh vật ngoài hành tinh có công nghệ cao, và nền văn minh này đã biến mất sau một thảm họa toàn cầu. Ảnh: Pinterest.

