Điểm tên 12 cuốn sách huyền bí nổi tiếng nhất lịch sử thế giới

1. Kinh Thánh (The Holy Bible): Một tập hợp các văn bản linh thiêng trong Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo; chứa đựng nhiều đoạn mô tả về các phép màu, thiên thần, tiên tri và tận thế. Ảnh: Pinterest. 2. Kinh Koran (The Quran): Văn bản tôn giáo trung tâm của Hồi giáo, được coi là lời mặc khải của Thượng đế qua nhà tiên tri Muhammad; đề cập đến thiên đường, địa ngục, ngày phán xét và những hiện tượng siêu nhiên. Ảnh: Pinterest. 3. Cuốn sách của người chết (The Book of the Dead): Một tập hợp các văn bản tang lễ của người Ai Cập cổ đại; cung cấp hướng dẫn cho linh hồn trong hành trình qua thế giới bên kia. Ảnh: Pinterest. 4. Sefer Yetzirah (Sách Tạo Dựng Do Thái): Một văn bản thần bí của Kabbalah, triết học Do Thái cổ; giải thích cách Thượng đế tạo ra vũ trụ thông qua các chữ cái Hebrew và các con số. Ảnh: Pinterest. 5. Chía khóa của vua Solomon (Clavicula Salomonis): Một cuốn sách ma thuật có từ thế kỷ 17, được cho là do vua Solomon viết; hướng dẫn triệu hồi các thực thể siêu nhiên và các nghi lễ ma thuật. Ảnh: Pinterest. 6. Học thuyết bí truyền (The Secret Doctrine): Một tác phẩm kinh điển của Thuyết Thông thiên học được viết bởi Helena Blavatsky, xuất bản năm 1888; khám phá nguồn gốc và mục đích sống của con người, với sự kết hợp giữa triết học phương Tây và phương Đông. Ảnh: Pinterest. 7. Sách Picatrix: Một văn bản về ma thuật và chiêm tinh học từ thế kỷ 10, gốc Ả Rập; Mô tả các nghi lễ ma thuật nhằm khai thác sức mạnh của các hành tinh và thiên thể. Ảnh: Pinterest. 8. Sách Corpus Hermeticum: Một tập hợp các văn bản Hy Lạp cổ đại về triết học huyền học; tập trung vào bản chất của vũ trụ, linh hồn và sự hợp nhất với Thượng đế. Ảnh: Pinterest. 9. Bảng Ngọc Lục Bảo (The Emerald Tablet): Một văn bản huyền học ngắn gọn nhưng sâu sắc, gắn liền với triết học giả kim thuật; chứa đựng nguyên tắc "Như trên, cũng như dưới", được coi là chìa khóa của tri thức huyền bí. Ảnh: Pinterest. 10. Sách Enoch: Một cổ thư tôn giáo khải huyền cổ đại của người Do Thái; mô tả các thiên thần sa ngã, chuyến hành trình của Enoch qua thiên đường và địa ngục. Ảnh: Pinterest. 11. Đạo Đức Kinh (Tao Te Ching): Một văn bản triết học và tâm linh của Đạo giáo, do Lão Tử viết vào khoảng thế kỷ 6 TCN; dạy về sự cân bằng, hài hòa với tự nhiên, và cách đạt được sự hợp nhất với "Đạo". Ảnh: Pinterest. 12. Kinh Dịch (I Ching): Một cuốn sách bói toán cổ của Trung Hoa, có thể đã có từ cuối thế kỷ 9 TCN; một hệ thống tiên tri dựa trên 64 quẻ, mô tả các trạng thái và chuyển đổi của vũ trụ, giúp tiên đoán tương lai. Ảnh: Pinterest.

