Cuốn sách giúp giảm sự cố y khoa, gia tăng an toàn cho người bệnh

Sự cố y khoa xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển. Đây chính là lý do khiến các chuyên gia lâm sàng, quản lý chất lượng và tâm lý học quyết định hợp tác viết ra cuốn sách “Quản lý nguy cơ lâm sàng và An toàn người bệnh” với mục tiêu giảm thiểu sự cố y khoa, gia tăng tỷ lệ an toàn cho người bệnh.

Trong cuốn sách hữu ích này, độc giả sẽ tìm thấy những quan sát thú vị và kinh nghiệm chuyên môn không chỉ được cung cấp bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm mà còn bởi các nghiên cứu sinh sau đại học về y khoa đến từ 30 quốc gia, những người đã tham gia Hội nghị quốc tế đầu tiên “An toàn người bệnh cho thế hệ y khoa mới” được tổ chức năm 2018.



Nội dung sách đúc kết những khái niệm rất rõ ràng, những nguy cơ thường xảy ra và có thể chủ động ngăn ngừa tại các cơ sở y tế. Những chi tiết về cách phòng ngừa nguy cơ có thể xảy ra ở hầu hết các chuyên khoa được phân tích kĩ lưỡng và nhiều công cụ hiệu quả được giới thiệu.

Vì vậy cuốn sách đặc biệt hữu ích cho các nhân viên y tế trẻ bắt đầu hành nghề, vốn dễ vướng phải các sự cố y khoa do chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Không chỉ được mở rộng kiến thức về rủi ro lâm sàng và tầm quan trọng của yếu tố con người trong chăm sóc sức khỏe, những kiến thức trong cuốn sách này có thể giúp những người làm công tác y tế phòng tránh các nguy cơ và vượt qua các trở ngại.

Ngoài ra, sách cung cấp những vấn đề của hệ thống cơ sở y tế cần được khắc phục, giúp lãnh đạo có thể chủ động nhận diện và áp dụng các giải pháp, các công cụ giúp ngăn ngừa các lỗi hệ thống. Nhờ vậy, có thể áp dụng và ngăn ngừa rất nhiều sự cố y khoa xảy ra.

“Quản lý nguy cơ lâm sàng và an toàn người bệnh” do HARDI (Viện Đánh giá chất lượng và Phát triển Nhân lực Y tế hợp tác với MedInsight (Alpha Books) biên dịch và xuất bản. Những người làm sách mong muốn cuốn sách có thể góp phần xây dựng văn hóa an toàn người bệnh thông qua việc chia sẻ nhận thức và cách thức quản trị rủi ro trong y tế, đào tạo ra một thế hệ chuyên gia y tế mới vì sức khỏe, an toàn và hạnh phúc của người bệnh.