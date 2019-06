Cứ đặt thứ này dưới gối sẽ hóa giải tất tật vận đen

Cuộc sống luôn có nhiều biến động, có khi may mắn, có lúc gặp vận xui đeo bám mãi không thôi. Vậy làm sao để hóa giải hiệu quả và nhanh nhất? Hãy tham khảo ngay những cách dưới đây.

Cách làm bùa đậu đỏ



Đầu tiên các chị cần chuẩn bị một nắm đậu đỏ “căng mập”, không bị sứt mẻ và một túi gấm màu đỏ có dây rút.

Sau đó cho những hạt đậu đỏ vào túi gấm, nếu là nam giới thì cho vào 7 hạt, nếu là nữ giới thì cho vào 9 hạt. Sau đó, rút dây lại và đặt túi gấm này dưới gối của mình khi ngủ. Cứ cách một tuần các chị lại thay mới đậu một lần.

Nhiều nhà phong thủy cho rằng bùa đậu đỏ đặt dưới gối ngủ sẽ có tác dụng như một chiếc bùa hộ mệnh hóa giải vận đen, đem lại may mắn cho cả nhà trong tương lai.

Lý do nên đặt đậu đỏ dưới gối

Đặc trưng của đậu đỏ là vỏ ngoài màu đỏ bắt mắt - màu của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Chính vì thế, trong quan niệm xưa, đậu đỏ là 1 vật phẩm phong thủy giúp thay đổi vận mệnh mà nhà nào cũng nên có.

Ảnh minh họa. Đậu đỏ không chỉ giúp “hóa hung thành cát” mà còn là đồ phong thủy giúp cho đường tình duyên được suôn sẻ như ý. Vì vậy nếu gia đình đang gặp vận hạn, làm ăn thất bát, con cái ốm đau bệnh tật thì bố mẹ nên thử áp dụng cách này để đem may mắn về cho cả nhà.



Ngoài ra, các mẹ cũng có thể áp dụng mẹo dân gian khác để hoá giải điều xui như sau:

Nếu các mẹ cảm thấy trong lòng bất an, lo lắng như dự cảm sắp có điều không hay xảy đến thì tốt nhất là nên mang theo bên mình một miếng vải đỏ. Có thể đặt miếng vải vào túi hoặc vào ví, chính màu đò của tấm vải sẽ giúp hỏa dữ thành lành, đem lại vận may và mọi điều không may sẽ theo đó mà đi mất.

Ném muối

1 cách hóa giải rất hiệu quả khi bị vận xui đeo bám, đó là các chị hãy bốc một nắm muối, sau đó ném nắm muối này qua vai trái của mình. Mọi điều xui rủi sẽ đi theo nắm muối này mà ở lại phía sau lưng, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp, may mắn.

Nếu là phụ nữ thì hãy nắm muối bằng tay phải, đàn ông thì nắm muối bằng tay trái.

Lưu ý: Nhất định phải nắm muối qua vai trái, nếu nhầm sang vai phải thì vận đã đen lại càng đen hơn.

Tự mua hoa cho bản thân

Xui xẻo ập đến do chứa nhiều năng lượng âm. Do vậy, mua hoa tươi để bổ sung năng lượng dương tích cực cho không gian của bạn. Giữ hoa tươi và thay ngay lập tức khi chúng úa tàn. Thường xuyên trong vòng một tháng, mọi điều đen đủi sẽ từ bỏ bạn.

Dùng nước muối phong thủy

Cho tiền xu Trung Quốc vào trong bát nước muối và đặt ở những nơi có năng lượng không tốt. Bằng cách hấp thụ năng lượng tiêu cực, nước muối cải thiện sự thịnh vượng của ngôi nhà và một số lĩnh vực của cuộc sống.

Hãy thực hiện theo các bước sau:

- Cho muối vào trong bát hoặc ly thủy tinh, chiếm 3/4 bát.

- Đặt 6 đồng xu xếp theo hình vòng tròn vào bát. Nhớ đặt mặt dương (mặt dương có kí tự khác) của xu ngửa lên trên.

- Cho nước vào và đặt bát lên một miếng vải lót. Bởi muối và nước khi kết tinh có thể sẽ phá hủy bề mặt bát.

- Không che miệng bát. Để yên bát nước ở cùng một vị trí trong một năm, tránh xê dịch hay động chạm đến. Nếu dịch chuyển, sự tích tụ năng lượng tiêu cực vào bát nước có thể sẽ bị phá vỡ.

Để bát nước trong vòng một năm là tốt nhất, nhưng sau một năm, khi đã hoàn thành mục đích hấp thu năng lượng tiêu cực trong nhà vào bát nước, bạn hãy bỏ chiếc bát đó đi.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)