Ổng tổ nghề ninja huyền thoại của Nhật Bản là ai?

Ninja thịnh hành ở Nhật Bản từ khoảng thế kỷ 14. Nhưng ít ai biết rằng, người được coi là "ông tổ" của Ninja lại xuất hiện từ thế kỷ đầu tiên của công nguyên. Đó là hoàng tử Yamato Takeru, người thường được xem là ninja đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Theo các ghi chép lịch sử, hoàng tử Yamato sinh năm 71, là con trai của tướng Keiko – người đứng thứ 12 trong danh sách kế vị của hoàng gia Nhật lúc bấy giờ. Câu chuyện nổi tiếng về hoàng tử Yamato xảy ra vào thời trẻ của ngài. Khi đó, với năng lực của mình, hoàng tử đã được giao dẫn một đội quân tới đảo Kiushiu để dẹp nhóm phiến quân đang nổi loạn tại đây. Tuy nhiên, khi đến nơi, sau khi đánh giá binh tình, hoàng tử Yamato nhận thấy với số lượng binh lính mà ông mang theo sẽ khó có thể tấn công trực diện để giành chiến thắng. Do đó, ông quyết định nhờ vợ giúp cải trang thành một vũ nữ để trà trộn vào doanh trại của quân nổi dậy. Khi những kẻ cầm đầu của nhóm phiến quân đang vui vẻ tiệc tùng mừng chiến thắng, hoàng tử Yamato trong bộ dạng của một vũ nữ đã biểu diễn và lọt được vào mắt xanh của kẻ cầm đầu nhóm nổi loạn. Đến cuối tiệc, tên này đưa "vũ nữ vào lều của hắn để vui vẻ". Khi vào được bên trong, lợi dụng sự bất cẩn của kẻ địch đã say, hoàng tử Yamato đã trút bỏ trang phục cải trang và tiêu diệt hắn ngay lập tức. Về sau, hoàng tử Yamato tiếp tục lập được nhiều chiến công khác bằng tài thao lược của mình. So với các ninja Nhật Bản sau này, hoàng tử Yamato không phải là một ninja theo đúng nghĩa. Ông không mặc trang phục màu đen và không áp dụng các kỹ thuật điêu luyện khiến ninja Nhật Bản trở thành huyền thoại trong lịch sử. Dù vậy, ông vẫn được coi là ông tổ của Ninja do cuộc xâm nhập táo bạo và thành công vang dội của mình.

