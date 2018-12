2 điều "chỉ điểm" phong thủy gia đình tốt hay xấu

Tính khí của người mẹ…

Một gia đình nếu muốn có được hạnh phúc, bình an, thế hệ tương lai có thể thành tài. Tất cả những thứ này đều có quan hệ mật thiết tới mọi hành vi của người phụ nữ làm chủ trong gia đình. Đối đãi với người chồng và con cái trong gia đình như thế nào, đều liên quan rất lớn.

Người phụ nữ có tâm và thân ngay thẳng, nhân từ, tốt bụng, sẽ mang lại cho gia đình và thế hệ tương lai phúc đức vô tận, giúp tránh những điều không tốt hay tai ương cho gia đình.

Nếu như bà chủ trong gia đình có những tư tưởng xấu trong tâm, hành vi sai trái, không có lòng hiếu kính cha mẹ, gian dâm nghịch lý… sẽ làm cho gia đình mất đi sự an định, không chỉ gây nguy hại cho bản thân mình, mà còn mang lại tai hoạ cho gia đình.

Vì vậy, người xưa thường nói: “một người phụ nữ tốt sẽ mang tới thịnh vượng cho ba thế hệ, người phụ nữ xấu sẽ làm hại đến ba thế hệ”.

Ảnh minh họa. - Người phụ nữ ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề nhà cửa sẽ thường xuyên ngăn nắp, gọn gàng.



Ngược lại, người phụ nữ ăn mặc nhếch nhác, cẩu thả thường sẽ biến căn nhà thành một mớ hỗn độn, bừa bãi, khiến cho tâm trạng cũng không được thoải mái.

- Người phụ nữ hay kì kèo tính toán, bụng dạ hẹp hòi, hay sinh chuyện thì gia đình sẽ không có ngày nào được bình yên. Ngược lại, người phụ nữ mà tâm tính thoải mái, rộng lượng, thông tình đạt lý, tài vận của gia đình chắc chắn sẽ thịnh vượng, già trẻ lớn bé trong nhà đều có được sức khỏe tốt.

- Người phụ nữ tốt, không phải là về sắc đẹp, mà là một trái tim đẹp.

- Một người vợ tốt, không phải là về ngoại hình, mà là về nội tâm.

- Một người phụ nữ đức hạnh, tuổi càng cao thì trông lại càng phúc tướng.

- Người phụ nữ mà không có đức hạnh, càng về già, càng xấu xí hơn.

Gần đây cùng con gái xem chương trình Peppa Pig, tôi bị lợn mẹ trong chương trình thu hút.

Lợn mẹ luôn xuất hiện với hình ảnh một bà mẹ dịu dàng, rất ít khi quát nạt hay mắng mỏ các con, ngay cả khi đối diện với cả một bãi chiến trường hỗn loạn do các con bày ra, lợn mẹ vẫn xử trí một cách bình tĩnh, thong thả.

Trong một môi trường ấm áp và tự do như thế, lợn bố và lợn mẹ luôn tương thân tương ái, yêu thương thắm thiết còn lợn con là Peppa và lợn em là George càng giữ được nét ngây thơ và đáng yêu của trẻ nhỏ, luôn cảm thấy an toàn và có thể tự do tự tại vui chơi, trưởng thành.

Tính khí của người mẹ quyết định mức độ dịu dàng, ấm áp và hạnh phúc trong một gia đình.

… và trí tuệ cảm xúc của người bố chính là phong thủy tốt nhất trong mỗi gia đình

Tôi từng nghe được một chuyện rất ý nghĩa như thế này:

Một bé gái sau khi thức dậy đã giận dữ xông đến trước mặt mẹ nổi giận đùng đùng và nói những lời lẽ khiến mẹ bị tổn thương.

Người mẹ buồn bã đi vào phòng đóng cửa lại. Thấy vậy, người bố đành phải dùng cách riêng của mình để hóa giải căng thẳng giữa hai mẹ con.

Anh viết ra giấy 15 việc mẹ đã từng làm cho con gái và bảo con xác nhận.

Từ khi con còn nhỏ, mẹ có cho con bú không?

Mẹ có mua đồ ăn ngon cho con không?

Mẹ có đưa con đi học không?

Mẹ có mua quần áo đẹp cho con không?

Mẹ có đưa con đi du lịch không?

Mẹ có hướng dẫn con học bài không?

Mẹ có tặng con nhiều quà không?

Mẹ có đưa con đi xem phim không?

Mẹ có xin bố giúp con khi con bị bố đánh không?

Mẹ có tặng quà cho bạn của con không?

Mẹ có vì con thích thú cưng mà giúp con chăm sóc chúng không?

Mẹ có vì con mà lúc con ốm đau mẹ luôn túc trực bên con, khóc đỏ mắt vì con không?

Mẹ có thường xuyên cổ vũ cho con, giúp con kiên trì và tiến bộ không?

Mẹ có yêu con không?

Và con đã làm gì được cho mẹ?

Cô bé 10 tuổi trả lời có với 14 câu hỏi của bố và khi nhìn thấy câu hỏi cuối cùng “Con đã làm gì được cho mẹ?”, em đã suy sụp. Cô bé vội chạy sang phòng mẹ xin lỗi.

Vào thời khắc đó, mọi ấm ức và giận hờn giữa hai mẹ con bỗng chốc được hóa giải, tan biến vào trong cái ôm thật chặt. Chỉ còn tình yêu ấm áp ở lại.

Hành động xuất phát từ tấm lòng người bố không những không giúp con gái và mẹ khôi phục được nụ cười thường nhật mà còn tăng thêm hạnh phúc và sự ngọt ngào trong gia đình.

