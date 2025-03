“Âm thanh và cuồng nộ“: Thách thức đầy quyến rũ với độc giả

"Âm thanh và cuồng nộ" (The Sound and the Fury) là tiểu thuyết thứ tư của nhà văn Mỹ William Faulkner, được xuất bản lần đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 1929. Tác phẩm này đã mang lại danh tiếng lẫy lừng cho Faulkner. Đến nay, cuốn sách vẫn là một thách thức đầy quyến rũ đối với bất kỳ độc giả nào muốn thâm nhập vào thế giới phức tạp, mãnh liệt và thấm đẫm tình người của Faulkner.

Tác phẩm "Âm thanh và cuồng nộ".



Tiểu thuyết lấy bối cảnh tại bang Mississippi, Hoa Kỳ, vào đầu thế kỷ XX, xoay quanh sự suy tàn của gia đình quý tộc Compson. Gia đình này gồm ông Jason Compson và bà Caroline, cùng bốn người con: Quentin, Candace (Caddy), Jason và Benjamin (Benjy). Câu chuyện được kể qua bốn chương, mỗi chương là góc nhìn của một nhân vật khác nhau, phản ánh sự suy sụp và tan vỡ của gia đình Compson.

Nhan đề "Âm thanh và cuồng nộ" được trích từ câu thoại trong vở kịch "Macbeth" của William Shakespeare: "Đó là câu chuyện do một thằng ngây kể, đầy những kêu la và cuồng nộ, chẳng có ý nghĩa gì". Câu trích dẫn này phản ánh sự hỗn loạn và vô nghĩa trong cuộc sống của các nhân vật, đồng thời nhấn mạnh sự suy tàn không thể tránh khỏi của gia đình Compson.

Lời cảnh tỉnh về sự mong manh của giá trị truyền thống

Mặc dù "Âm thanh và cuồng nộ" đặt ra nhiều thách thức cho độc giả bởi cấu trúc phức tạp và phong cách kể chuyện độc đáo, nhưng chính những yếu tố này đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của tác phẩm. Người đọc cần kiên nhẫn và tập trung để khám phá những tầng ý nghĩa sâu sắc ẩn chứa trong từng trang sách. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện về sự suy tàn của gia đình Compson mà còn là lời nhắc nhở về sự mong manh của con người trước dòng chảy vô tận của thời gian và số phận.

Gia đình Compson từng là biểu tượng của tầng lớp quý tộc miền Nam Hoa Kỳ, nhưng qua thời gian, họ đối mặt với sự suy tàn cả về vật chất lẫn tinh thần. Mỗi thành viên trong gia đình đều mang trong mình những bi kịch riêng.

Benjy, người con út bị thiểu năng trí tuệ, sống trong thế giới của riêng mình, không thể phân biệt quá khứ và hiện tại. Trong đó, Quentin: Người anh cả, bị ám ảnh bởi danh dự gia đình và sự sa ngã của em gái Caddy, dẫn đến tình trạng tâm lý bất ổn và cuối cùng là tự sát. Caddy: Biểu tượng của sự sa ngã và mất mát, cô là trung tâm của nhiều xung đột trong gia đình. Jason: Người con thứ ba, ích kỷ và tàn nhẫn, đại diện cho sự suy đồi đạo đức của gia đình.

Sự suy tàn của gia đình Compson không chỉ phản ánh sự biến đổi của xã hội miền Nam sau Nội chiến mà còn là lời cảnh tỉnh về sự mong manh của giá trị truyền thống trước những thay đổi của thời đại.

Sự quyến rũ của thủ pháp nghệ thuật

Faulkner sử dụng thủ pháp đồng hiện thời gian để thể hiện sự phức tạp trong ý thức con người. Thời gian trong tác phẩm không tuân theo trình tự tuyến tính mà liên tục chuyển đổi giữa quá khứ và hiện tại, phản ánh dòng chảy ý thức của các nhân vật. Điều này tạo nên sự "lạ hóa" cho tác phẩm, thách thức người đọc đồng thời mở ra chiều sâu tâm hồn của từng nhân vật. Nhân vật tự ý thức, tự đối mặt với chính mình, từ đó bật lên tiếng nói của cái tôi cô đơn trong đáy sâu tâm khảm của con người.

Tác phẩm còn thể hiện thời gian huyền thoại, tức là thời gian mang tính phi thời gian và biểu tượng. Qua đó, Faulkner khắc họa tiếng nói đa âm, sự đa bội điểm nhìn của nhiều chủ thể phát ngôn, làm cho ý nghĩa tác phẩm trở nên đa tầng và mang tính siêu hình hơn.

Âm thanh đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải cảm xúc và ý nghĩa trong tác phẩm. Tiếng khóc của Benjy, tiếng bước chân của Caddy, hay những âm thanh khác đều mang ý nghĩa biểu tượng, phản ánh trạng thái tâm lý và số phận của các nhân vật. Hệ thống biểu tượng âm thanh này tạo nên sự phức hợp giữa văn học và âm nhạc, đồng thời đưa tác phẩm đạt chiều sâu suy tưởng, vượt khỏi đường biên của dân tộc để bước vào ngôi đền văn chương nhân loại.

Mặc dù câu chuyện mang màu sắc u tối với nhiều thủ pháp nghệ thuật về thời gian và ẩn dụ, nhưng trong cái bóng tối ảm đạm ấy, người đọc có thể nhận ra hình ảnh tuyệt đẹp của con người với lòng lương tri thánh thiện và trong sáng. Nhân vật người vú nuôi da đen Dilsey trong gia đình Compson chính là người lèo lái con thuyền tan nát của gia đình, che chở cho những đứa trẻ và chống lại sự tàn ác, xấu xa của Jason. Dilsey đại diện cho nhân cách và tâm hồn cao đẹp của con người, luôn là đích đến trường tồn trong văn chương.

"Âm thanh và cuồng nộ" được coi là cuộc cách mạng trong văn xuôi của William Faulkner. Tác phẩm thể hiện sự ngưng đọng vĩnh viễn của quá khứ và hiện tại, sự xung đột trong sắc tộc, những định kiến về người da đen và thân phận thấp kém của họ. Faulkner đã truyền tải qua ngôn ngữ mang tính cách tân đầy mới mẻ, tạo nên một kiệt tác văn học cùng với 19 tiểu thuyết và 75 truyện ngắn khác, mang đến cho ông giải thưởng cao quý Nobel Văn học và 2 giải Pulitzer.