Dâu tây Sơn La đổ bộ khắp chợ, giảm giá “sập sàn”

Những ngày gần đây, dâu tây Sơn La được rao bán nhiều khắp các chợ dân sinh tại Hà Nội và chợ online. Ảnh: FB Thảo Hiền Đáng chú ý, giá dâu tây từ mức cao ngất ngưởng đã giảm sâu. Theo đó, thời điểm trước Tết Nguyên đán, giá dâu bi lên tới 180.000 đồng/kg, nhưng nay chỉ còn 75.000 đồng/kg; dâu bi to giá cũng giảm một nửa, còn 95.000 đồng/kg; dâu to giá 120.000 đồng/kg. Ảnh: FB Thảo Hiền Đặc biệt, dâu tây Sơn La loại Vip trước Tết giá lên tới 500.000-700.000 đồng/kg, nay giảm mạnh còn 160.000 đồng/kg. Ảnh: FB Lan Nguyễn Thỵ Theo người bán, dâu tây Sơn La đang vào chính vụ nên quả tươi rói, căng bóng và đỏ mọng. Ảnh: FB Vũ Thị Mai Loan Chị Thảo (một người bán hoa quả tại Hà Đông, Hà Nội) cho biết, giá dâu tây rẻ nên khách hàng thường mua 2 - 3 kg, thậm chí có khách mua 5kg mỗi lần. Ảnh: FB Phuong Linh Thời gian trước dâu tây còn đắt nên mỗi ngày chị Thảo chỉ bán được vài cân. Tuy nhiên, mấy ngày nay, khách đặt dâu tây nhiều hơn, có ngày chị Thảo bán được vài chục kg. Ảnh: FB Phuong Linh Vừa đặt mua 2kg dâu tây bi với giá 75.000 đồng/kg, chị Loan (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Bọn trẻ con nhà tôi rất thích dâu tây Mộc Châu nhưng đợt trước giá cao nên tôi chưa dám mua. Nay giá hạ hơn nhiều nên tôi tranh thủ mua kẻo hết mùa". Ảnh: FB Phuong Linh Dâu tây được chia theo size các khau nhau như hàng loại Vip, loại to, cỡ vừa, dâu bi to, dâu bi nhỏ và được đóng hộp 0,5kg. Ảnh: FB Dung Nguyễn Dâu tây Sơn La được ưa chuộng do canh tác theo đúng tiêu chuẩn VietGAP, khí hậu thuận lợi nên dâu giòn, ngọt và thơm hơn vùng khác. Ảnh: Facebook Dâu tây Sơn La được trồng vào khoảng tháng 9-10; thu hoạch từ tháng 12 năm trước đến giữa tháng 4 năm sau. Tháng 1-3 là thời gian cây cho quả ngon và chất lượng nhất. Ảnh: Facebook

