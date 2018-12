3 con giáp tài lộc ùa về như vũ bão trong 7 ngày tới

Theo các chuyên gia tử vi, 7 ngày tới là khoảng thời gian hoàng kim của 3 con giáp này, may mắn cả về đường tình tiền khiến thiên hạ ghen tị.

Tuổi Tý

Tý là con giáp khôn khéo, lương thiện lại rất hay giúp đỡ người khác mà không so đo tính toán, càng không đòi hỏi đáp đền. Nhờ thế, Tý tích được rất nhiều phúc đức, những người hàm ơn rồi sẽ báo đáp họ xứng đáng.

Trong 7 ngày tới, nhờ được quý nhân đưa đường chỉ lối thu nhập của người tuổi Tý sẽ tăng đột biến. Không chỉ túi lúc nào cũng rủng rỉnh mà số dư trong tài khoản ngân hàng của con giáp này cũng tăng vùn vụt.

Tuổi Thân

Thân có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng trong 7 ngày tới. Dẫu hiện tại đang khổ cực, nghèo hèn bao nhiêu họ vẫn có cơ hội đổi đời ngoạn mục, giàu sau một đêm. Vận may trời cho giúp mọi kế hoạch đầu tư, mọi quyết định kinh doanh đều mang về cho con giáp này nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền chất chật nhà.

Thân may mắn đến mức có thể trúng thưởng ở những trò may mắn, thậm chí trúng số độc đặc. Thế nên, trong 7 ngày tới người tuổi Thân hãy tận dụng triệt để phúc phần của mình để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

Tuổi Mùi

Do cung phúc tinh của người tuổi Mùi thời gian trước đây bị ảnh hưởng hung tinh “Bạo Bại” và “Tai Sát” nên vận thế xuống dốc không phanh, mọi việc trở nên khó khăn. Bảy ngày tới, do cung sự nghiệp xuất hiện cát tinh “Hồng Loan”, “Thiên Cơ” nên công việc thuận buồm xuôi gió, làm một thu hai, không những vậy chuyện tình cảm cũng rất ngọt ngào, hạnh phúc và không phát sinh bất cứ mâu thuẫn nào. Đồng thời, 7 ngày tới cũng là thời gian “tiền vàng” tràn ngập két của con giáp này do các khoản đầu tư trước đây đem lại lợi nhuận không nhỏ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.