Giai thoại hãi hùng về quái vật “vua sông nước” ở Nga

Quái vật "Vua sông nước" có tên Vodyanoi xuất hiện rộng rãi trong nhiều câu truyện dân gian, giai thoại ở Nga. Nguyên do là vì Nga là quốc gia có nhiều sông suối, hồ và biển. Người dân Nga thời xưa tôn kính và sùng bái sinh vật này. Theo nhiều câu truyện dân gian, Vodyanoi được mệnh danh là "Vua sông nước". Quái vật bí ẩn này được cho là có điểm giống với các giai thoại về người cá của phương Tây nhưng lại đáng sợ hơn rất nhiều. Cụ thể, Vodyanoi được mô tả có lớp da đen hoặc xanh biển, có vây và đuôi cá.Quái vật đáng sợ Vodyanoi thường xuất hiện vào ban đêm với mái tóc bằng rong biển bị rối bù xù. Vào ban đêm, mọi hoạt động tiếp xúc của con người với mặt nước tại các sông suối, hồ và biển đều vô cùng nguy hiểm. Lý do là vì nếu người nào tới gần mặt nước thì sẽ bị Vodyanoi bắt xuống nước và đưa về vương quốc của nó để họ làm nô lệ mãi mãi. Đây được cho là lý do những người chết do đuối nước hay tự tử tại các sông suối, hồ và biển không được chôn cất tại các nghĩa trang ở nhà thờ Chính thống giáo. Người dân Nga làm như vậy là vì không muốn Vodyanoi "nổi cơn thịnh nộ" gây ra mưa đá hoặc hạn hán. Mời độc giả xem video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ Mặt trời (nguồn: VTC14)

