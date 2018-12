Các nước xử lý giáo viên lạm dụng học sinh thế nào?

Những ngày qua, dư luận Việt Nam xôn xao trước thông tin ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn bị tố lạm dục tình dục hàng chục học sinh của trường. Theo đó, cơ quan chức năng có liên quan đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và đọc Lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Bằng My.



Giáo viên lạm dụng học sinh trở thành vấn đề gây nhức nhối dư luận không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nước khác. Khi xảy ra những sự việc này, nhiều nước đã có những quy định cấm thầy trò "quan hệ" để tránh xảy ra việc lợi dụng quyền lực gạ tình đổi điểm cũng như giúp ngăn chặn hành vi vô đạo đức.

Ví dụ như tại một ngôi làng nhỏ vùng Sédhiou (Senegal), nhiều nữ sinh dưới 18 tuổi tố giáo viên tố dùng điểm số, tiền bạc, điện thoại… để dụ dỗ họ quan hệ tình dục. Một trong những trường hợp này là nữ sinh có tên Fanta.

Theo lời kể của Fanta, cô bị thầy giáo 30 tuổi ép "quan hệ" bí mật. Dù các bạn cùng lớp hay giáo viên trong trường biết chuyện nhưng không ai nói điều gì. Chính vì điều này, Fanta có thai sau 1 năm. Dù gia đình Fanta đến gặp người thầy giáo để nói chuyện nhưng người này phủ nhận mọi việc và không chịu trách nhiệm. Về sau, Fanta phải bỏ học.

Ảnh minh họa: Alamy.

Fanta chỉ là một trong số nhiều trường hợp nữ sinh bị giáo viên lạm dụng , quấy rối. Khi xảy ra vấn đề này, học sinh thường có 2 lựa chọn. Một là nữ sinh nói chuyện với gia đình rồi thương lượng với giáo viên để yêu cầu một khoản hỗ trợ tài chính hay buộc họ chịu trách nhiệm. Hai là nhiều nữ sinh quyết định giữ im lặng, không nói cho gia đình biết và tự tìm cách giải quyết mọi chuyện vì sợ điều tiếng dư luận.

Trước sự việc này, luật pháp Senegal quy định giáo viên có hành vi quấy rối, lạm dụng tình dục học sinh dưới 16 tuổi có thể bị phạt tù tối đa 10 năm. Theo thống kê, kể từ năm 2013 có ít nhất 24 giáo viên tiểu học và trung học ở nước này bị truy tố vì hiếp dâm hoặc hành vi ấu dâm.

Một trường hợp nữ sinh bị giáo viên gạ tình đổi điểm gây rúng động dư luận là câu chuyện về Monica Osagie (23 tuổi). Theo lời kể của Osagie, cô bị giáo sư Richard Akindele gạ gẫm khi hai thầy trò biên tập một quyển sách.

Khi ấy, Osagie từ chối lời gạ gẫm của giáo sư nên bị ông Richard cho điểm thấp để gây áp lực. Người giáo sư này nhiều lần gọi điện cho Osagie và đưa ra lời đề nghị hai người quan hệ tình dục 5 lần. Đổi lại, ông sẽ cho cô điểm cao.

Với đoạn ghi âm cuộc nói chuyện gạ tình đổi điểm của giáo sư Richard, Osagie dũng cảm đưa nó cho nhà trường để xử lý vụ việc. Sau khi xác minh, lãnh đạo đại học Obafemi Awolowo (OAU) ở tây nam Nigeria sa thải giáo sư Richard có hành vi vô đạo đức.

Để ngăn chặn vấn đề giáo viên quấy rối, lạm dụng học sinh, nhiều trường học trên thế giới như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ĐH Harvard, ĐH Northwestern, ĐH Yale cấm giảng viên và học sinh có quan hệ tình cảm. Không chỉ giáo viên, trợ giảng cũng bị cấm quan hệ tình cảm với sinh viên. Nếu giảng viên nào vi phạm chính sách chống lạm dụng của trường có thể phải đối mặt với nhiều án kỷ luật từ khiển trách đến sa thải, tùy thuộc vào mức độ vi phạm.