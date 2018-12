Độc lạ ngôi chùa cổ có "tường thành" bằng đá ở Việt Nam

Nằm ở địa phận xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, chùa Đá Trắng sở hữu một nét kiến trúc đặc sắc mà không ngôi chùa nào khác ở Việt Nam có được. Đó là khuôn viên chùa được bao bọc bởi những bức tường đá cổ xưa, nhiều đoạn có tuổi đời đã trên dưới 2 thế kỷ. Các bức tường này được làm bằng bá tự nhiên khai thác ngay trên núi Đá Trắng, ngọn núi mà ngôi chùa tọa lạc. Các phiến đá được cắt xẻ thô và xếp đặt khéo léo để tạo nên những bức tường cao khoảng 1 mét, kết cấu rất vững chắc. Dù không dùng vôi vữa nhưng các bức tường vẫn đứng sừng sững cùng thời gian, gió bão và các biến động thời cuộc. Cách xây tường đá ở chùa Đá Trắng cũng là lối xây dựng phổ biến ở các vùng núi đá miền Trung từ xa xưa, trong đó có nhiều tòa thành cổ. Tổng chiều dài các bức tường đá của chùa Đá Trắng lên đến hàng trăm mét. Việc xây dựng một công trình đồ sộ trên địa hình núi non hiểm trở như vậy có thể coi là một kỳ công của người xưa. Ngày nay, những bức tường thô mộc góp phần làm cho cảnh quan chùa thêm nét cổ kính, hài hòa với thiên nhiên, khiến du khách phương xa không khỏi trầm trồ… Một số hình ảnh khác về những bức tường đá của chùa Đá Trắng. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

