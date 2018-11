Dự báo chi tiết tài vận 12 con giáp 2 tháng cuối 2018

Tuổi Tí

Trong tháng 12, người tuổi Tí thường thể hiện khả năng chấp hành theo lệnh rất tốt. Ưu điểm lớn nhất của con giáp này chính là sức sáng tạo, khả năng hành động và sự kiên nhẫn. Vì vậy, chỉ cần phát huy tốt những ưu điểm này là công việc của tuổi Tí trong tháng 12 sẽ phát triển tốt đẹp.

Tháng này, tài lộc của người tuổi Tí được cải thiện đôi chút, có một số cơ hội tốt, cần tận dụng. Ngoài ra tháng này nên chú ý vệ sinh ăn uống kẻo ngộ độc thực phẩm.

Tuổi Sửu

Đây cũng không phải là một tháng may mắn cho tuổi Sửu trong vấn đề tài chính. Thu nhập chính của bạn hiện vẫn đến từ lương nên bạn cần chăm chỉ và nỗ lực hơn trong công việc. Các khoản chi trong tháng cũng xuất hiện nhiều hơn so với tháng trước, do đây là thời điểm cuối năm nên bạn cần phải biết tiết kiệm và chi tiêu nên "liệu cơm gắp mắm" để tránh thất thoát.

Việc đầu tư kinh doanh của tuổi Sửu tuy chưa ổn định nhưng nhìn chung cũng đã có những tín hiệu khả quan và tích cực hơn. Nếu bạn đang có ý định cho những dự án đầu tư mới thì tử vi khuyên bạn cần xem xét kĩ lưỡng mặt lợi mặt hại để có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

Ảnh minh họa. Tuổi Dần



Trong 2 tháng cuối năm, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ gặp một số bất lợi, công việc cũng có nhiều trở ngại. Tuy nhiên, vì luôn tích cực tiến lên, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, và nếu cho rằng sự việc đó là tốt thì họ sẽ lập tức hành động. Chính những nỗ lực đó sẽ giúp tuổi Dần có thể hóa giải mọi nguy cơ, vấn đề.

Tháng này tài lộc không tốt. Làm việc gì cũng gặp trở ngại, thậm chí còn gặp kẻ xấu ngáng đường. Nếu không ứng phó kịp thời, e rằng cuối năm cũng chẳng làm được việc gì tốt đẹp.

Tuổi Mão

Thần tài dường như đã nhớ ra tuổi Mão nên suốt cả tháng 12 này túi tiền của bạn sẽ luôn rủng rỉnh đấy! Ngoài thu nhập chính tăng thì cả thu nhập phụ cũng tăng theo khiến bạn chi tiêu khá thoải mái trong tháng này. Công việc đầu tư kinh doanh cũng đạt được những dấu hiệu tích cực, lợi nhuận trong tháng đạt được cũng cao hơn nhiều so với tháng trước.

Điều này giúp tuổi Mão có thể thực hiện tham vọng mở rộng quy mô và phát triển thị trường trong tương lai. Ngoài ra, bạn cũng có thể sẽ nhận được một khoản tiền "từ trên trời rơi xuống" trong tháng này, chẳng hạn như một ai đó sẽ trả nợ bạn mà có khi bạn còn chẳng nhớ họ đã vay mình từ lúc nào.

Tuổi Thìn

Chỉ số tài vận của tuổi Thìn trong tháng này chỉ ở mức trung bình. Các khoản thu nhập của bạn không có chiều hướng tăng lên mà những khoản chi thì lại xuất hiện nhiều hơn trước khiến đôi lúc bạn trở nên căng thẳng, chán nản.

Tử vi cũng cho rằng đây không phải là thời điểm tốt cho các khoản đầu tư lớn, tuổi Thìn nên cân nhắc kĩ trước tất cả những lời mời hợp tác kinh doanh từ người khác. Vào khoảng cuối tháng, nhiều khả năng là bạn sẽ có cơ hội được tăng lương, tăng thưởng, vì vậy ngay từ bây giờ hãy cố gắng và nỗ lực hết sức mình trong công việc chính, đừng nên ôm đồm quá nhiều thứ để rồi hiệu quả đạt được lại không cao.

Tuổi Tỵ

Thần may mắn sẽ mỉm cười với tuổi Tỵ trong tháng cuối cùng của năm 2018 này. Thu nhập của bạn trong tháng này khá ổn định, thậm chí tuổi Tỵ còn nhận được một khoản tiền thưởng vì những cố gắng miệt mài trong suốt thời gian qua của chính mình.

Túi tiền rủng rỉnh khiến bạn thoải mái hơn cho những nhu cầu cá nhân, đây là lúc bạn có thể tự thưởng cho mình bằng một món đồ đắt tiền mà bạn đã thầm ao ước bấy lâu đấy. Thời điểm cuối năm cũng là lúc các dự án đầu tư của bạn thu được lợi nhuận cao, tuy nhiên tuổi Tỵ vẫn nên thận trọng nếu muốn mở rộng hơn nữa quy mô kinh doanh, đừng quá liều lĩnh với những cái lợi trước mắt kẻ "tham thì thâm".

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp trong tháng 12 của tuổi Ngọ có chiều hướng đi xuống. Vì luôn chăm chú theo đuổi ước mơ của mình nên đôi khi tuổi Ngọ để lỡ mất những cơ hội tốt. Do không bằng lòng với thực tại và thường nhìn xa hơn thực tế rất nhiều nên cho dù vận may có ở ngay trước mặt thì họ cũng không thể nhận ra được.

Họ cũng không hề cảm thấy tiếc nuối những cơ hội đã qua. Trong suy nghĩ của người tuổi Ngọ chỉ có duy nhất một điều là lý tưởng nên tất cả những thứ khác đều không quan trọng.

Tuổi Mùi

Chỉ số tài chính của tuổi Mùi trong tháng 12 có xu hướng giảm so với tháng trước. Đây là lúc một loạt những chi phí phát sinh bất ngờ xuất hiện khiến bạn cảm thấy lúng túng và lao đao. Khoản tiền tiết kiệm của bạn sẽ vơi đi đáng kể cho những khoản như cưới xin, ma chay, hỏng hóc đồ đạc...

Hơn nữa, vào dịp giữa tháng, tuổi Mùi trước khi đi ra đường nên cẩn thận đồ đạc kẻo dễ bị trộm cắp, tốt nhất là không nên mang theo những đồ vật có giá trị lớn ra khỏi nhà. Bên cạnh đó, tử vi tháng 12 cũng cho rằng đây không phải thời điểm thích hợp để tuổi Mùi bỏ tiền ra để làm ăn, kinh doanh.

Tuổi Thân

Thần may mắn sẽ vẫn đồng hành cùng tuổi Thân từ tháng 11 sang tháng 12 này. Không chỉ thu nhập hàng tháng ổn định mà trong tháng bạn còn dễ gặp được những cơ hội tốt giúp làm dày thêm ví tiền. Tháng cuối cùng của năm này dự là tuổi Thân sẽ thoải mái hơn trong việc mua sắm cho mình hay cho gia đình.

Bên cạnh đó, các ý tưởng trong đầu tư kinh doanh mà bạn ấp ủ bấy lâu cũng sẽ được triển khai, vào thời điểm cuối tháng sẽ thu về kết quả tích cực, có khả năng đem lại những chuyển biến lớn trong tương lai. Nhìn chung, đây sẽ là một tháng đáng mong chờ dành cho tuổi Thân đấy!

Tuổi Dậu

Tử vi tháng 12 dự báo mọi khó khăn trong công việc của người tuổi Dậu sẽ được tháo gỡ. Họ còn được quý nhân phù trợ nên thời điểm này chính là cơ hội hiếm có để phát triển sự nghiệp. Trong tháng này, tuổi Dậu cần tranh thủ gia tăng giá trị cho bản thân, luôn đổi mới và tiến bộ để tự tạo nhiều cơ hội cho mình hơn nữa.

Tháng này, người tuổi Dậu nên tìm cách chối từ trước những lời nhờ vả của bạn bè, đồng nghiệp. Việc nên làm là dành thời gian lên kế hoạch cho công việc năm tới, tạo ra sự khởi đầu tốt đẹp.

Tuổi Tuất

Tài vận của tuổi Tuất trong tháng này khởi sắc hơn so với tháng trước. Thần tài sẽ đem đến cho bạn khá nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời cao. Tuy nhiên, tuổi Tuất cũng nên tỉnh táo và sáng suốt trước mọi quyết định kẻo lại lấy lỗ làm lãi.

Bạn nên xem xét toàn diện hơn, nhìn vào tương lai lâu dài và những yếu tố lợi hại để đạt được nhiều lợi nhuận hơn. Các khoản chi phí trong tháng này có xu hướng tăng lên, tuy nhiên với tài chính ổn định như hiện nay thì điều này vẫn nằm trong khả năng giải quyết của bạn. Chỉ cần tiết chế việc mua sắm lại một chút thì bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều trong chuyện tiền bạc.

Tuổi Hợi

Công việc trong tháng 11 và 12 của người tuổi Hợi không thuận lợi. Tuổi Hợi tháng này cũng cần cố gắng nhẫn nhịn và không nên tính toán chi li trong mọi việc để mọi công lao từ trước đến nay không “đổ sông đổ biển”.

Tài lộc trong tháng này kém, do vậy chớ nóng vội kẻo “giục tốc bất đạt”. Không nên hành động mù quáng trong công việc, kẻo uổng phí công sức từ trước đó.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo