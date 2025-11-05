Khánh Hòa: Doanh nghiệp Việt Ngân một ngày trúng 3 gói thầu hơn 23 tỷ [Kỳ 1]

Chỉ trong một ngày 30/10/2025, DNTN xây dựng cơ bản Việt Ngân liên tiếp trúng ba gói thầu sửa chữa đường tại Khánh Hòa, với tổng giá trị hơn 23,8 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 25/6/2025, HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 66/NQ-HĐND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công trình sửa chữa đường ĐT.651E (Xuân Sơn), với tổng dự toán kinh phí 8.570 triệu đồng, địa điểm xây dựng tại xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa.

Đến ngày 26/9/2025, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 294/QĐ-SXD phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa đường ĐT.651E (Xuân Sơn), với 6 gói thầu, tổng giá trị 7,588 tỷ đồng. Đồng thời, ban hành Quyết định số 329/QĐ-SXD phê duyệt E-HSMT gói thầu trên vào ngày 8/10/2025.

Một phần Quyết định số 397 /QĐ-SXD. Nguồn MSC.

Gói thầu được hoàn thành đóng mở thầu ngày 18/10/2025. Theo Biên bản mở thầu, gói thầu có giá dự toán 7,251 tỷ đồng, thu hút 4 nhà thầu tham dự, gồm: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân (DNTN Việt Ngân, dự thầu 6,276 tỷ đồng); Công ty TNHH Xây lắp số 1 (dự thầu 6,299 tỷ đồng); Công ty TNHH TM DV XD An Thành Phát (dự thầu 6,354 tỷ đồng); Công ty TNHH Đông Đô (dự thầu 6,399 tỷ đồng).

Kết quả, ngày 30/10/2025, ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa ký Quyết định số 397 /QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu trên, đơn vị trúng thầu là nhà thầu Việt Ngân, với giá trúng 6,276 tỷ đồng. Ba nhà thầu còn lại: Xây lắp số 1 xếp vị thứ 2; An Thành Phát đứng thứ 4 và Đông Đô xếp thứ 4.

Theo HĐND tỉnh Khánh Hòa, dự án được thực hiện nhằm duy trì, bảo vệ kết cấu công trình giao thông, khôi phục suy giảm cường độ và các yếu tố hình học mặt đường, hạn chế thấm nước gây hư hỏng nền mặt đường, hạn chế phát sinh hư hỏng lớn từ các hư hỏng nhỏ, kéo dài tuổi thọ công trình, đảm bảo giao thông êm thuận, an toàn và mỹ quan đô thị. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại, khai thác hiệu quả tuyến đường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Một đoạn đường ĐT.651E (Xuân Sơn), tỉnh Khánh Hòa. Ảnh IT.

Điều đáng chú ý, cũng trong ngày 30/10/2025, DNTN Việt Ngân tiếp tục ghi dấu ấn khi liên tiếp trúng thêm hai gói thầu sửa chữa đường khác, đều do Sở Xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Cụ thể, gói thứ hai: Sửa chữa đường ĐT.653 (Tỉnh lộ 2), lý trình Km0+500 – Km1+725 và Km19+604 – Km20+958, thuộc xã Diên Lạc và Khánh Vĩnh. Ở dự án này, Việt Ngân là nhà thầu duy nhất tham gia, được phê duyệt trúng thầu với giá 5,274 tỷ đồng (theo Quyết định số 396/QĐ-SXD).

Gói thứ ba: Sửa chữa đường ĐT.652H (Tỉnh lộ 8), lý trình Km0+000 – Km2+000 và Km29+489 – Km32+000, thuộc xã Diên Điền và Bắc Khánh Vĩnh. Biên bản mở thầu cho thấy, gói thầu có giá dự toán 15,134 tỷ đồng và thu hút 5 nhà thầu tham dự. Việt Ngân tiếp tục vượt qua các đối thủ, trong đó có Xây lắp số 1 (12,57 tỷ đồng), Đông Đô (12,664 tỷ đồng), Công ty TNHH 71 (13,073 tỷ đồng) và Công ty CP Quản lý & Xây dựng Giao thông Khánh Hòa (13,920 tỷ đồng), để trúng thầu với giá 12,331 tỷ đồng (theo Quyết định số 398/QĐ-SXD).

Như vậy, chỉ trong một ngày DNTN Việt Ngân liên tiếp trúng ba gói thầu sửa chữa đường tại Khánh Hòa, với tổng giá trị hơn 23,8 tỷ đồng, cho thấy năng lực cạnh tranh đáng chú ý của doanh nghiệp này trong lĩnh vực xây lắp giao thông tại địa phương.

