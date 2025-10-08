Điểm danh những gói thầu của Lộc Thiên tại Quảng Ngãi [Kỳ cuối]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Lộc Thiên là một trong những nhà thầu thường xuyên tham gia và trúng nhiều dự án hạ tầng, giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Công ty TNHH Lộc Thiên đã từng tham dự và trúng 41 gói thầu với tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng, phần lớn được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả này cho thấy doanh nghiệp đang là một trong những nhà thầu có “độ phủ” khá dày tại khu vực miền Trung, đặc biệt trong các dự án xây lắp và cung ứng thiết bị công. Đáng chú ý, không ít trường hợp, liên danh do Lộc Thiên tham gia là đơn vị duy nhất dự thầu và trúng thầu.

Gần đây nhất, ngày 1/11/2024, ông Phạm Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cũ đã ký Quyết định số 1989/QĐ-SYT phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 84 (QN-CI-XL9(R)): Thi công xây dựng phần còn lại của Gói thầu số 54 (QN-CI-XL9) – Cải tạo, sửa chữa 2 Trạm Y tế xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa) và 2 Trạm Y tế xã Đức Chánh, Đức Lân (huyện Mộ Đức); xây dựng mới 1 Trạm Y tế xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ). Đây là gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở – Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi.

Tại gói thầu này, Công ty TNHH Lộc Thiên liên danh cùng Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel, trúng thầu với giá 5,759 tỷ đồng.

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh IT.

Tại Đà Nẵng, ngày 27/8/2025, nhà thầu được Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1165/QĐ-VC2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 654/QĐ-VC2 ngày 13/5/2024, liên quan dự án Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là liên danh gồm Công ty TNHH Lộc Thiên, Công ty CP Thiết kế và Thi công Nội thất Ngôi Sao Long Nguyễn, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Ngôi Sao Thiên Ngân, với giá trị trúng thầu 1,748 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/8/2025, ông Bùi Đức Thuận – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng & Phát triển quỹ đất (UBND TP Quảng Ngãi) ký Quyết định số 213/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Đầu tư, nâng cấp các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố (Giai đoạn 1).

Trụ sở Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng & Phát triển quỹ đất TP Quảng Ngãi cũ. Ảnh N.T



Ở gói thầu này, liên danh do Lộc Thiên đứng tên là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu, với giá trị 67,686 tỷ đồng. Liên danh gồm Công ty CP 19/8 Quảng Ngãi, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tấn Thịnh, Công ty TNHH MTV Thiết bị PCCC Quảng Ngãi, Công ty CP Sách – Thiết bị Quảng Ngãi, Công ty CP Đầu tư Xây dựng – Môi trường Nhật Minh và Công ty TNHH Lộc Thiên.

Cùng thời điểm ngày 26/8/2025, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 2624/QĐ-BCH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4 – Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị, thuộc dự án Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, với giá trúng thầu 4,796 tỷ đồng. Gói thầu này được thực hiện bởi liên danh Công ty TNHH Lộc Thiên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Tuấn Đạt.

Chuỗi kết quả trúng thầu liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy Công ty TNHH Lộc Thiên đang là một trong những nhà thầu có dấu ấn rõ nét trên bản đồ đầu tư công của Quảng Ngãi và khu vực miền Trung. Tần suất tham gia khá dày đặc cùng giá trị các gói thầu lên tới hàng chục tỷ đồng cho thấy doanh nghiệp sở hữu năng lực tổ chức, thi công và kinh nghiệm thực hiện dự án ở nhiều lĩnh vực, từ y tế, giáo dục đến hạ tầng dân sinh.

Tuy vậy, việc Lộc Thiên nhiều lần là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu cũng đặt ra yêu cầu cần xem xét kỹ hơn về mức độ cạnh tranh, sự minh bạch và hiệu quả trong cơ chế lựa chọn nhà thầu. Ở góc độ quản lý, đây là tín hiệu vừa phản ánh năng lực doanh nghiệp, vừa gợi mở nhu cầu hoàn thiện quy trình đấu thầu công khai, bình đẳng hơn, nhằm bảo đảm tính hiệu quả và uy tín của hoạt động đầu tư công tại các địa phương.