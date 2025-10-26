Gói thầu tại Chi cục Thủy lợi An Giang: 3 nhà thầu tham dự, tiết kiệm 2,28%

Chi cục Thủy lợi An Giang (Chủ đầu tư) vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 03: Cải tạo, sửa chữa cống Kênh Bảy, Kênh Tám" (Mã TBMT: IB2500386590-00). Theo kết quả được phê duyệt, Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thái Hưng Thịnh là đơn vị trúng thầu với giá trúng thầu sát giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,28%.

Gói thầu nêu trên thuộc dự án "Cải tạo, sửa chữa cống Kênh Bảy, Kênh Tám" , sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp (nguồn kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi). Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Giá gói thầu được Chi cục Thủy lợi An Giang phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-CCTL ngày 10/9/2025 là 2.705.534.997 đồng.

3 nhà thầu cùng "so găng"

Theo Biên bản mở thầu ngày 22/9/2025, gói thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), bao gồm:

Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thái Hưng Thịnh (MST: 3600785267).

Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị An Hưng (MST: 0312478497).

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Nam Hà (MST: 0305446261).

Cả ba nhà thầu đều có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.

Đơn vị được giao nhiệm vụ đánh giá E-HSDT là Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Cao Huỳnh Phát.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 13/BC-TCG-CHP ngày 29/9/2025, Tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá hồ sơ của cả 3 nhà thầu. Kết quả cho thấy, cả 3 doanh nghiệp đều được đánh giá "ĐẠT" về tính hợp lệ , "ĐẠT" về năng lực và kinh nghiệm , và "ĐẠT" về kỹ thuật.

Cụ thể, về năng lực kinh nghiệm, nhà thầu trúng thầu là Công ty Thái Hưng Thịnh đã kê khai 2 hợp đồng tương tự là Hợp đồng số 236/2024/HĐ-XD (giá trị 7,45 tỷ đồng, với Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre) và Hợp đồng số 26/2021/HĐ-XD (giá trị 8,57 tỷ đồng, với Chủ đầu tư là Trung tâm quản lý Khai thác công trình Thủy lợi Long An).

Hai nhà thầu còn lại là Công ty An Hưng và Công ty Nam Hà cũng kê khai các hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu, đáng chú ý, các hợp đồng này đều ký với Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang.

Do cả 3 nhà thầu đều vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật và gói thầu áp dụng phương pháp "giá thấp nhất", nhà thầu có giá chào thấp nhất sẽ được xem xét trúng thầu.

Trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 2,28%

Giá dự thầu (sau hiệu chỉnh) của các nhà thầu lần lượt là:

Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thái Hưng Thịnh: 2.643.927.615 đồng;

Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị An Hưng: 2.682.227.299,5 đồng;

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Nam Hà: 2.692.127.311,65 đồng.

Ngày 07/10/2025, Công ty TNHH MTV Tư vấn ĐTXD Kiên Phong đã có Báo cáo thẩm định số 29/BCTĐKQ-KP, thống nhất với kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia.

Ngày 10/10/2025, ông Nguyễn Huỳnh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi An Giang, đã ký Quyết định số 168/QĐ-CCTL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Một phần Quyết định số 168/QĐ-CCTL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu số 03: Cải tạo, sửa chữa cống Kênh Bảy, Kênh Tám". Nguồn: MSC

Theo đó, Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thái Hưng Thịnh (MST: 3600785267) đã trúng thầu với giá 2.643.927.615 đồng, đúng bằng giá dự thầu của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, loại hợp đồng đơn giá cố định.

Hai nhà thầu còn lại là Công ty An Hưng và Công ty Nam Hà bị loại vì có giá dự thầu cao hơn, lần lượt xếp hạng 2 và 3.

Như vậy, so với giá gói thầu là 2.705.534.997 đồng, giá trúng thầu 2.643.927.615 đồng thấp hơn 61.607.382 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt 2,28%.

Đây được xem là một tỷ lệ tiết kiệm khá "khiêm tốn", đặc biệt trong bối cảnh đấu thầu rộng rãi qua mạng với 3 nhà thầu tham dự, và cả 3 đều được đánh giá đạt năng lực, kỹ thuật.

Được biết, Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thái Hưng Thịnh do ông Dương Văn Tự làm Giám đốc, có địa chỉ tại Đồng Nai. Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, trong năm 2025 (tính đến ngày 26/10), công ty này tham gia 4 gói thầu, trượt 3 gói và trúng 1 gói thầu duy nhất là gói thầu tại An Giang vừa được đề cập.

Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử đấu thầu, Thái Hưng Thịnh lại là một nhà thầu có "duyên" đặc biệt với một số chủ đầu tư nhất định, đặc biệt là các gói thầu trong lĩnh vực thủy lợi. Phân tích dữ liệu đấu thầu của doanh nghiệp này cho thấy nhiều mối quan hệ đáng chú ý, đặt ra các câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự trên thị trường.