2 tháng Cường Nam trúng 3 gói thầu tại Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch Tây Ninh

Trong vòng 2 tháng, công ty Cường Nam trúng 3 gói thầu tại Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch (Tây Ninh). Có đến 2/3 gói thầu, công ty được chỉ định.

Với lịch sử trúng thầu ấn tượng và tổng giá trị gói thầu lên đến hàng chục tỷ đồng, Công ty TNHH Cường Nam tiếp tục khẳng định vị thế khi liên tiếp trúng ba gói thầu tại Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch, củng cố sự hiện diện mạnh mẽ tại tỉnh Long An (cũ) nay thuộc tỉnh Tây Ninh.

Công ty TNHH Cường Nam (có địa chỉ tại Xã Đức Lập, Tây Ninh) đã ghi dấu ấn trong lĩnh vực đấu thầu công với thành tích đáng nể. Theo dữ liệu, công ty đã tham gia tổng cộng 25 gói thầu và trúng 21 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu cao. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) lên tới 30.271.536.275 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 16.735.900.466 đồng (1.955.474.478 là các gói chỉ định thầu) và liên danh là 13.535.635.809 đồng. Điều này cho thấy năng lực độc lập vững vàng cũng như khả năng hợp tác hiệu quả của công ty.

Công ty thường xuyên trúng thầu tại Long An: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Long An, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đức Hòa, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Long An, Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch…

Từ đầu năm đến nay, Công ty Cường Nam đã trúng 7 gói thầu, trong đó có 3 gói thầu gần nhất từ Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch, khẳng định vị thế của mình tại đơn vị này. Cụ thể:

Ngày 06/08/2025, Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch đã phê duyệt Quyết định 53 /QĐ-TTTLNS, chỉ định Công ty TNHH Cường Nam trúng thầu với giá 287.105.000 đồng. Đây là gói thầu thi công sửa chữa hàng rào và bậc lên xuống tại Kênh chính Đức Hòa, kênh N3 và N3-10, với thời gian thực hiện 30 ngày.

Ngày 05/08/2025, Công ty Cường Nam tiếp tục được chỉ định trúng gói thầu trị giá 83.281.000 đồng để duy tu, sửa chữa cống kênh tiêu Cầu Duyên thuộc Kênh N2-1 nối dài. Thời gian thực hiện gói thầu này là 60 ngày.

Ngày 16/07/2025, Giám đốc Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch – ông Trang Tấn Tài đã ký Quyết định 18/QĐ-TTTLNS phê duyệt Công ty TNHH Cường Nam trúng thầu với giá 411.991.800 đồng. Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm vật tư cho Kênh N2, N3 và kênh nhánh, với thời gian thực hiện 60 ngày. Đáng chú ý, hai đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bùi Gia CM và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Hiệp Hưng Phát bị loại với cùng lý do “không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm”.

Thành công liên tiếp tại Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch cho thấy sự tin tưởng của các chủ đầu tư vào năng lực và kinh nghiệm của Công ty Cường Nam, đặc biệt trong việc thi công và cung cấp vật tư cho các dự án thủy lợi trọng yếu.

Trước đó, chỉ trong ngày 10/6/2025, công ty cũng trúng 2 gói thầu tại Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đức Hòa:

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa bờ đông Kênh Ngang, ngày 10/06 được Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đức Hòa phê duyệt Quyết định 1006A/NN&MT chỉ định thầu cho Công ty TNHH Cường Nam trúng thầu với giá 967.288.478 đồng thực hiện trong 180 ngày;

Cũng trong ngày 10/6, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đức Hòa – ông Trần Văn Đạt đã ký Quyết định KQ2500230941_2506100951 phê duyệt cho Công ty TNHH Cường Nam cùng liên danh trúng gói thầu thuộc dự án Sửa chữa đường ra cánh đồng lúa Kênh 4 với giá 3.046.349.809 đồng thực hiện trong 180 ngày…