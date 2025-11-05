Khánh Duy trúng thầu dự án đường vào bãi rác tại An Giang: Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi Khánh Duy vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 2,3 tỷ đồng tại An Giang với tỷ lệ tiết kiệm 10,5%. Năng lực và lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này đang được quan tâm.

Vừa qua, Phòng Kinh tế xã Long Kiến (tỉnh An Giang) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10: Thi công xây dựng, thuộc Dự án Đường dẫn vào bãi rác xã Mỹ An. Theo đó, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi Khánh Duy (Công ty Khánh Duy) đã được phê duyệt trúng thầu với giá hơn 2,38 tỷ đồng.

Hành trình đến gói thầu 2,38 tỷ đồng

Gói thầu số 10 (mã TBMT: IB2500429938) được mời thầu rộng rãi qua mạng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, với giá gói thầu là 2.664.079.000 đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 60 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được Phòng Kinh tế xã Long Kiến phê duyệt tại Quyết định số 42/QĐ-PKT ngày 02/10/2025. Đơn vị lập E-HSMT là Công ty TNHH Đầu tư GSL Bình An.

Theo Biên bản mở thầu ngày 11/10/2025, có 04 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), bao gồm:

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi Khánh Duy (Công ty Khánh Duy); Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Đức (Công ty Thịnh Đức); Công ty Tnhh Xây dựng Giao thông Vạn Đức (Công ty Vạn Đức); Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Quang Minh (Công ty Quang Minh).

Các nhà thầu đều đề xuất giảm giá. Cụ thể, giá dự thầu và giá sau giảm giá của các nhà thầu như sau:

Công ty Khánh Duy: Giá dự thầu 2.611.379.629 đồng, giảm giá 8,69%, giá sau giảm giá 2.384.450.739,23 đồng.

Công ty Thịnh Đức: Giá dự thầu 2.652.979.708 đồng, giảm giá 6,93%, giá sau giảm giá 2.469.128.214,2356 đồng.

Công ty Vạn Đức: Giá dự thầu 2.661.545.157 đồng, giảm giá 5%, giá sau giảm giá 2.528.467.899,15 đồng.

Công ty Quang Minh: Giá dự thầu 2.685.373.000 đồng, giảm giá 4%, giá sau giảm giá 2.577.958.080 đồng.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 720/BCĐG E-HSDT-BA ngày 14/10/2025 do Công ty TNHH Đầu tư GSL Bình An lập cho thấy cả 04 nhà thầu đều được đánh giá "Đạt" về tính hợp lệ , năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Việc xếp hạng nhà thầu được thực hiện theo phương pháp giá thấp nhất. Kết quả, Công ty Khánh Duy xếp hạng 1, tiếp theo là Công ty Thịnh Đức (hạng 2), Công ty Vạn Đức (hạng 3) và Công ty Quang Minh (hạng 4). Tổ chuyên gia đã kiến nghị mời Công ty Khánh Duy vào đối chiếu tài liệu.

Sau quá trình đối chiếu tài liệu (ngày 16/10/2025) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Báo cáo số 448/BCTĐ.KQLCNT-LSH ngày 17/10/2025 của Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Công nghệ Lâm San Hải), ngày 20/10/2025, ông Lê Trung Hiếu - Trưởng Phòng Kinh tế xã Long Kiến đã ký Quyết định số 19/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty Khánh Duy chính thức trúng thầu với giá 2.384.450.739 đồng.

Quyết định số 19/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10: Thi công xây dựng, thuộc Dự án Đường dẫn vào bãi rác xã Mỹ An. Nguồn: MSC

So với giá gói thầu (2.664.079.000 đồng), giá trúng thầu thấp hơn 279.628.261 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 10,5%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm tương đối khá trong bối cảnh nhiều gói thầu xây lắp hiện nay có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Công ty Khánh Duy là ai?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi Khánh Duy có mã số doanh nghiệp 1602028438, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Số 106, Tổ 3, Ấp Phú Thượng, Xã Chợ Vàm, Tỉnh An Giang. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 22/12/2016, do ông Nguyễn Văn Khánh làm người đại diện theo pháp luật. Lĩnh vực kinh doanh chính được ghi nhận là Xây lắp.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Khánh Duy đã tham gia 55 gói thầu, trong đó trúng 28 gói, trượt 27 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh) là hơn 24,6 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 20/10/2025), công ty đã tham gia 13 gói thầu và trúng 4 gói, bao gồm gói thầu vừa được công bố tại Phòng Kinh tế xã Long Kiến. Tổng giá trị trúng thầu trong năm 2025 là hơn 7 tỷ đồng.

Việc một doanh nghiệp trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm trên 10% là tín hiệu tích cực, cho thấy sự cạnh tranh trong đấu thầu. Tuy nhiên, để đánh giá toàn diện năng lực và tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu của Công ty Khánh Duy, cần có cái nhìn sâu hơn vào lịch sử tham gia và trúng thầu, các mối quan hệ với chủ đầu tư, cũng như việc tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu hiện hành.

Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: "Luật Đấu thầu 2023 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) đặc biệt nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (Điều 3). Mọi hành vi thông thầu, gian lận, cản trở, không đảm bảo công bằng, minh bạch đều bị nghiêm cấm (Điều 16). Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đã được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu (Điều 58, 61) ".

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Tỷ lệ tiết kiệm là một chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả của công tác đấu thầu. Tuy nhiên, nó không phải là yếu tố duy nhất. Cần xem xét cả quá trình, từ việc lập hồ sơ mời thầu có đảm bảo tính cạnh tranh hay không (Điều 44 Luật Đấu thầu), đến việc đánh giá hồ sơ dự thầu có khách quan, minh bạch (Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP) và liệu nhà thầu trúng thầu có thực sự đủ năng lực thực hiện gói thầu hay không".

Những phân tích sâu hơn về hoạt động đấu thầu của Công ty Khánh Duy trong năm 2025, các mối quan hệ với chủ đầu tư và đối thủ cạnh tranh sẽ được đề cập trong các kỳ tiếp theo.