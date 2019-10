"Thủy quái sông Đà" nhìn như "hung thần", ai xem cũng choáng

Cá chiên là một trong những " thủy quái sông Đà", tuy ngoại hình chẳng lấy gì làm đẹp đẽ nhưng cá chiên lại là một trong 5 loài cá tiến vua vang bóng một thời. Cá chiên có vẻ bề ngoài rất kì dị và đáng sợ. Da của nó dày, màu da loang lổ, hàm răng lởm chởm rất sắc, phần đầu to, có râu, trong khi thân trơn nhẵn bóng Cá chiên thường trú ngụ ở những vị trí hết sức hiểm trở, nước siết và nhiều xoáy của các sông lớn ở núi rừng Tây Bắc như sông Đà. Ngoài ra, sinh vật này còn được tìm thấy ở sông Lô, sông Gâm. Ban ngày, cá chiên nằm im trong hang, ban đêm mới mò đi kiếm ăn. Cá chiên rất hung hãn. Nó ăn thịt tất cả các loài thủy sinh bé hơn nó, thậm chí tấn công cả con người khi bị đe dọa. Thịt cá chiên có màu vàng, chỉ có xương sống dạy dài từ đầu đến đuôi cá và không có xương dăm. Mặc dù cá chiên có ở nhiều nơi nhưng cá chiên sông Đà vẫn có hương vị đứng đầu bảng. Dinh dưỡng của thịt cá chiên cao ngang ngửa với thịt cá trắm đen và cá hồi. Cách chế biến cá chiên ngon nhất là ăn gỏi, ăn lẩu cùng lắm đem hấp, nấu canh, xào lá chua. Ngoài ra, đem rán, nướng hay kho cũng rất ngon. Cá chiên được coi là vật phẩm quý hiếm dùng tiến vua, chúa thời xa xưa. Cá măng sông Đà thường được dân làm nghề chài lưới gọi là thủy quái sông Đà hoặc cá mập trên sông. Cá măng là loài cá khá hung dữ và khỏe vì vậy nên mới có thể tồn tại ở con sông hung tợn như sông Đà. Cá măng có kích thước khổng lồ dài hàng mét nặng đến 60, 70kg. Cá có dáng thuôn dài dẹp hai bên, vây chẻ khả lớn. Cá măng có đặc tính lang thang khắp nơi để kiếm mồi và bất kì loài cá nào ở khu vực sông Đà cũng có thể trở thành bữa ăn của chúng. Đã nhiều người so sánh cá măng với cá chiên sông Đà để xem đâu mới là thủy quái đích thực của con nước giữ. Vào hiện tại thì sản lượng cá chiên đang rất hiếm, cá măng to to còn kiếm được chứ chiên to thì hiếm vô cùng Để bắt được cá măng không phải là điều dễ dàng vì nếu không chắc tay lập tức có thể bị cá măng kéo xuống nước và tấn công. Không phải ai cũng có thể bắt được loài này nên chúng thường được thu mua với giá khá cao Mời quý vị xem video: "Cá bay" rơi trúng ô tô làm vỡ kính chắn gió

Cá chiên là một trong những " thủy quái sông Đà", tuy ngoại hình chẳng lấy gì làm đẹp đẽ nhưng cá chiên lại là một trong 5 loài cá tiến vua vang bóng một thời. Cá chiên có vẻ bề ngoài rất kì dị và đáng sợ. Da của nó dày, màu da loang lổ, hàm răng lởm chởm rất sắc, phần đầu to, có râu, trong khi thân trơn nhẵn bóng Cá chiên thường trú ngụ ở những vị trí hết sức hiểm trở, nước siết và nhiều xoáy của các sông lớn ở núi rừng Tây Bắc như sông Đà. Ngoài ra, sinh vật này còn được tìm thấy ở sông Lô, sông Gâm. Ban ngày, cá chiên nằm im trong hang, ban đêm mới mò đi kiếm ăn. Cá chiên rất hung hãn. Nó ăn thịt tất cả các loài thủy sinh bé hơn nó, thậm chí tấn công cả con người khi bị đe dọa. Thịt cá chiên có màu vàng, chỉ có xương sống dạy dài từ đầu đến đuôi cá và không có xương dăm. Mặc dù cá chiên có ở nhiều nơi nhưng cá chiên sông Đà vẫn có hương vị đứng đầu bảng. Dinh dưỡng của thịt cá chiên cao ngang ngửa với thịt cá trắm đen và cá hồi. Cách chế biến cá chiên ngon nhất là ăn gỏi, ăn lẩu cùng lắm đem hấp, nấu canh, xào lá chua. Ngoài ra, đem rán, nướng hay kho cũng rất ngon. Cá chiên được coi là vật phẩm quý hiếm dùng tiến vua, chúa thời xa xưa. Cá măng sông Đà thường được dân làm nghề chài lưới gọi là thủy quái sông Đà hoặc cá mập trên sông. Cá măng là loài cá khá hung dữ và khỏe vì vậy nên mới có thể tồn tại ở con sông hung tợn như sông Đà. Cá măng có kích thước khổng lồ dài hàng mét nặng đến 60, 70kg. Cá có dáng thuôn dài dẹp hai bên, vây chẻ khả lớn. Cá măng có đặc tính lang thang khắp nơi để kiếm mồi và bất kì loài cá nào ở khu vực sông Đà cũng có thể trở thành bữa ăn của chúng. Đã nhiều người so sánh cá măng với cá chiên sông Đà để xem đâu mới là thủy quái đích thực của con nước giữ. Vào hiện tại thì sản lượng cá chiên đang rất hiếm, cá măng to to còn kiếm được chứ chiên to thì hiếm vô cùng Để bắt được cá măng không phải là điều dễ dàng vì nếu không chắc tay lập tức có thể bị cá măng kéo xuống nước và tấn công. Không phải ai cũng có thể bắt được loài này nên chúng thường được thu mua với giá khá cao Mời quý vị xem video: "Cá bay" rơi trúng ô tô làm vỡ kính chắn gió