Sư tử được đại gia nuôi như con đẻ, sống sang chảnh

Zulkaif Chaudhary cho biết, anh coi con sư tử như một đứa con của mình. Cũng bởi vì thế, thay vì nuôi con sư tử như một con vật bình thường, anh Zulkaif không hạn chế tự do của nó. Zulkaif cho phép con sư tử đi dạo khắp nơi trong căn biệt thự của mình và ở lại mọi nơi mà nó muốn. Được biết, con sư tử cưng được đặt tên là Babbar, hiện nặng khoảng 76kg. Mỗi ngày, Babbar ăn khoảng 8kg thịt sống, chủ yếu là thịt cừu, thịt bò và thịt gà. Zulkaif cho biết: "Chi phí cho sư tử Babbar mỗi tháng rơi vào khoảng 2400 bảng Anh. Tôi chưa bao giờ trói buộc hay giam giữ Babbar và sẽ không bao giờ làm thế vì tôi nó như những đứa con của tôi". Để chứng minh điều này, người đàn ông 33 tuổi còn tiết lộ rằng, mặc dù anh có một cậu con trai 2 tuổi nhưng anh không hề cài chốt phòng cậu bé. Trong khi đó, anh để sư tử Babbar tự do đi lại trong khu biệt thự cao cấp của mình như người một nhà. Zulkaif cũng chia sẻ rằng mình có thể ngủ cùng với với sư tử Babbar.

Ngoài ra, anh Zulkaif cũng chuẩn bị cho sư tử cưng một nơi ở sang trọng, sạch đẹp, khiến sư tử cưng thoải mái nhất có thể. Thậm chí, anh còn lắp điều hòa cho phòng của sư tử Babbar, giúp nó luôn được mát mẻ. Mỗi buổi sáng khoảng từ 5 đến 6h sáng, Zulkaif sẽ dắt sư tử Babbar đi dạo. Người đàn ông này tuyên bố rằng anh đã xin phép các quan chức địa phương để nuôi sư tử nhưng từ chối cho biết đã mua con sư tử này ở đâu. Zulkaif cho biết, gia đình, bạn bè của anh rất thích sư tử Babbar và sẵn sàn chụp ảnh tự sướng với nó. Babbar đã trở thành một ngôi sao trong khu vực. Mời quý vị xem video: Choáng với điều xảy ra khi sư tử đực cắn yêu bạn tình đang ngủ say

