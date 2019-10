Sự thật “choáng” cây vù hương quý hiếm của VN

Cây vù hương có tên khoa học là Cinnamomum balansae Lecomte. Đây là cây gỗ to cao tới 50m, đường kính thân từ 0,7m - 1,2m; lá hình trứng; quả hình cầu; hoa màu trắng vàng. Ảnh: ydhvn. Cây vù hương ra hoa vào tháng 1 - 5, mùa quả chín từ tháng 6 - 9. Ảnh: vingarden. Trên thế giới, cây vù hương phân bố ở một số vùng rừng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới ở Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia. Ảnh: ydvn. Tại Việt Nam, cây vù hương phân bố rải rác ở một số tỉnh miền núi như Cao Bằng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Ảnh: caythuoc. Cây vù hương cho gỗ tốt, ít thấm nước và không bị mối mọt. Gỗ của cây thường được dùng để đóng bàn, ghế, giường tủ…Ảnh: ydhvn. Đặc biệt, trong phần lõi gỗ vù hương, nhất là phần gốc, chứa nhiều tinh dầu. Tinh dầu vù hương dược dùng chữa đau do tê thấp. Ảnh: namhan. Lá, gỗ, thân, rễ vù hương đều có thể được sử dụng làm thuốc. Ảnh: caythuoc. Mời quý vị xem video: Vườn nho "bê tông" trĩu quả giữa Sài Gòn

Cây vù hương có tên khoa học là Cinnamomum balansae Lecomte. Đây là cây gỗ to cao tới 50m, đường kính thân từ 0,7m - 1,2m; lá hình trứng; quả hình cầu; hoa màu trắng vàng. Ảnh: ydhvn. Cây vù hương ra hoa vào tháng 1 - 5, mùa quả chín từ tháng 6 - 9. Ảnh: vingarden. Trên thế giới, cây vù hương phân bố ở một số vùng rừng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới ở Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia. Ảnh: ydvn. Tại Việt Nam, cây vù hương phân bố rải rác ở một số tỉnh miền núi như Cao Bằng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Ảnh: caythuoc. Cây vù hương cho gỗ tốt, ít thấm nước và không bị mối mọt. Gỗ của cây thường được dùng để đóng bàn, ghế, giường tủ…Ảnh: ydhvn. Đặc biệt, trong phần lõi gỗ vù hương , nhất là phần gốc, chứa nhiều tinh dầu. Tinh dầu vù hương dược dùng chữa đau do tê thấp. Ảnh: namhan. Lá, gỗ, thân, rễ vù hương đều có thể được sử dụng làm thuốc. Ảnh: caythuoc. Mời quý vị xem video: Vườn nho "bê tông" trĩu quả giữa Sài Gòn