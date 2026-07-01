Khám phá những nhà tù trăm tuổi nổi tiếng toàn cầu của nước Úc

Giữa những cảnh quan thanh bình của nước Úc ngày nay vẫn còn tồn tại những công trình đá kể lại câu chuyện về các tù nhân góp phần hình thành một quốc gia.

Các địa điểm giam giữ tù nhân ở Úc (Australian Convict Sites) là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận vào năm 2010, gồm 11 địa điểm trải rộng khắp nước Úc. Đây là những nhà tù, trại lao động và khu định cư được xây dựng trong thời kỳ từ cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, khi đế quốc Anh đưa hàng chục nghìn tù nhân vượt nửa vòng Trái Đất đến thuộc địa mới. Di sản này không chỉ phản ánh lịch sử của Úc mà còn kể lại một chương đặc biệt trong lịch sử tư pháp và di cư của thế giới.

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Sau khi mất các thuộc địa ở Bắc Mỹ, Anh cần một nơi mới để lưu đày tù nhân. Từ năm 1788 đến năm 1868, hơn 162.000 người, bao gồm cả nam giới, phụ nữ và trẻ em, đã bị đưa đến Úc bằng những chuyến tàu kéo dài nhiều tháng. Họ không chỉ là tội phạm nguy hiểm mà còn có những người bị kết án vì các hành vi ngày nay bị xem là nhẹ, như trộm cắp vặt hay làm giả giấy tờ.

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11 địa điểm trong di sản thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của hệ thống lưu đày. Nổi tiếng nhất là Địa điểm lịch sử Port Arthur, nơi từng giam giữ những phạm nhân bị coi là nguy hiểm nhất. Với những bức tường đá, phòng biệt giam và khu lao động khổ sai, Port Arthur ngày nay là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất Úc.

Một địa điểm khác là Trại Hyde Park, nơi từng tiếp nhận hàng nghìn tù nhân mới đến trước khi họ được phân công lao động. Tại đây, họ tham gia xây dựng đường sá, cầu cống, công trình công cộng và nhiều thành phố đầu tiên của Australia. Có thể nói rằng một phần nền móng của quốc gia hiện đại này được tạo dựng từ chính sức lao động của những người bị lưu đày.

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Điều thú vị là không phải tất cả tù nhân đều sống cả đời sau song sắt. Những người cải tạo tốt có thể được giao làm việc cho các chủ đất hoặc được cấp quyền tự do có điều kiện. Nhiều người sau đó trở thành nông dân, thương nhân hoặc thợ thủ công thành đạt, góp phần vào sự phát triển của thuộc địa. Vì vậy, hậu duệ của các tù nhân ngày nay chiếm một tỷ lệ đáng kể trong dân số Australia, và nhiều người xem đó là một phần đáng tự hào trong lịch sử gia đình.

Các công trình thuộc di sản cũng cho thấy sự thay đổi trong tư duy về hình phạt và cải tạo con người. Thay vì chỉ trừng phạt, một số cơ sở đã áp dụng các mô hình giáo dục, lao động và huấn luyện nghề nghiệp, phản ánh những quan điểm tiến bộ về cải huấn trong thế kỷ XIX.

Ngày nay, những bức tường đá, doanh trại và nhà tù cổ không còn là nơi giam giữ con người mà trở thành những "cuốn sách lịch sử" bằng đá. Chúng nhắc nhở rằng từ một chốn lưu đày xa xôi, Úc đã từng bước phát triển thành một quốc gia hiện đại, đồng thời cho thấy lịch sử đôi khi được viết nên bởi chính những con người từng đứng bên lề xã hội.