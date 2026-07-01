Bí ẩn hang động tiền sử chứa hóa thạch răng voi châu Á

Bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài hàng triệu năm, có một hang động trên núi nằm ở Thị trấn Tân Thiên, Thành Huyền Thành, Thành phố phía nam Tỉnh An Huy (Trung Quốc). Hang động này gần đây đã được các nhà khảo cổ học khai quật và phân loại là một hang động thời tiền sử. Nó chứa đựng một kho tàng xương hóa thạch động vật và các đồ vật bằng đá quý khác nhau.

Một mảnh xương hóa thạch hình lưỡi liềm khổng lồ nặng 2kg đã được khai quật trong quá trình tìm kiếm. Ảnh: @China.org.

Một mảnh xương hóa thạch hình lưỡi liềm khổng lồ nặng 2kg đã được khai quật trong quá trình tìm kiếm. Các chuyên gia đã xác nhận đó là răng voi châu Á, cũng là chiếc răng voi châu Á đầu tiên được khai quật từ khu vực phía nam tỉnh An Huy.

Theo Zheng Longting, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Văn hóa thuộc Bảo tàng An Huy, hang động tiền sử được hình thành do lực xói mòn gây ra bởi các nguồn nước ngầm hàng triệu năm trước. Và những hóa thạch đó có thể được nước cuốn trôi vào hoặc do một số loài người tiền sử săn mồi để lại. Vị trí của hang động là bằng chứng cho thấy khu vực này hẳn đã có môi trường ôn hòa và khí hậu dễ ​​chịu, cho phép loài người tiền sử phát triển mạnh.

Ông Zheng cảm thấy vô cùng vui mừng sau khi đến thăm hang động, khẳng định đây là một thành tựu khảo cổ học vĩ đại. Ông nói: “Tôi hy vọng chúng ta có thể tìm thấy một số dấu vết của người tiền sử trong các cuộc khai quật sắp tới tại hang động. Hang động có hình chữ A và dài khoảng 80 mét. Nhiều năm trước, có tin đồn lan truyền trong dân địa phương rằng, có một con hổ ám hang động này, khiến nơi đây trở nên khá bí ẩn”.