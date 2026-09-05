Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Kem Tràng Tiền khép lại không gian ký ức tại địa chỉ số 35 Tràng Tiền

Nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội tại 35 Tràng Tiền sẽ dừng hoạt động, khép lại một biểu tượng không gian di sản của Thủ đô.

Bảo Châu

Sau gần 7 thập kỷ gắn liền với ký ức đô thị và nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của người dân Thủ đô, biểu tượng Kem Tràng Tiền chuẩn bị chính thức khép lại hoạt động tại số 35 Tràng Tiền.

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền, địa điểm lịch sử này sẽ dừng đón khách từ ngày 15/9/2026. Đây được đánh giá là bước chuyển mình mang tính bước ngoặt nhằm chuẩn bị cho việc phát triển các không gian kinh doanh mới và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong giai đoạn tiếp theo.

kem-trang-tien-edited-1788535278843jpg.jpg
Cửa hàng tại số 35 Tràng Tiền chính thức dừng hoạt động từ ngày 15/9. (Ảnh: Kem Tràng Tiền)

Ra đời từ năm 1958 tại phố Tràng Tiền, số nhà 35 chính là nơi những que kem đầu tiên được sản xuất và bán ra, đặt nền móng cho sự phát triển của thương hiệu. Trong suốt nhiều thập kỷ, hình ảnh dòng người xếp hàng dài đứng thưởng thức những que kem cốm, đậu xanh hay chocolate ngay trên vỉa hè đã trở thành một nét sinh hoạt quen thuộc.

Vượt qua phạm vi của một món ăn giải khát đơn thuần, Kem Tràng Tiền tại địa chỉ này đã đi sâu vào đời sống tinh thần và trở thành mảnh ghép ký ức không thể thiếu của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Chuyển giao không gian và tái cơ cấu hệ sinh thái

Dù ngừng phục vụ tại địa chỉ gắn liền với lịch sử khởi đầu, thương hiệu vẫn tiếp tục duy trì hoạt động tại các điểm bán mới trong khu vực trung tâm phố cổ như 44 Tràng Tiền, 18 Ngô Quyền và Flagship Store tại 18 Hàng Bài.

Đáng chú ý, không gian Heritage Flagship Store vừa được khai trương vào đầu tháng 8, chỉ cách cửa hàng cũ khoảng 200 m. Sự chuyển dịch này nằm trong chiến lược tái định vị không gian và mở rộng hệ sinh thái thực phẩm của đơn vị chủ quản.

unnamed.jpg
Điểm bán mới của Kem Tràng Tiền tại 18 Hàng Bài. (Ảnh: Chung Nguyễn)

Hiện nay, Kem Tràng Tiền thuộc hệ sinh thái của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) thông qua One Capital Consumer (OCC). Báo cáo tài chính quý II/2026 của OCH cho thấy doanh thu thuần đạt khoảng 307 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất đạt 483 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025. Mặc dù mảng thực phẩm và khách sạn tăng trưởng mạnh giúp giảm lỗ sau thuế xuống còn gần 22 tỷ đồng (so với mức lỗ 66 tỷ đồng cùng kỳ), việc tối ưu hóa hiệu quả vận hành và quy chuẩn hóa hệ thống cửa hàng vẫn là bài toán then chốt đối với doanh nghiệp.

Việc khép lại cửa hàng tại số 35 Tràng Tiền đánh dấu sự kết thúc của một biểu tượng không gian cũ, mở ra chặng đường phát triển mới hiện đại hơn cho thương hiệu. Dù địa điểm lịch sử không còn đón khách, hương vị kem truyền thống cùng những giá trị ký ức gắn liền với thương hiệu gần 70 năm tuổi vẫn tiếp tục được tiếp nối tại các không gian mới của Thủ đô.

Mời quý độc giả xem video: Kem Tràng Tiền Trong Ký Ức Người Hà Nội/ Nguồn: VTV24
#Kem Tràng Tiền #Thủ đô #địa điểm lịch sử #thương hiệu #ẩm thực Hà Nội #Lịch sử thương hiệu

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Xuất khẩu hạt tiêu cán mốc 1,1 tỷ USD, Việt Nam áp đảo tại thị trường Mỹ

Sức mua phục hồi mạnh mẽ từ thị trường Mỹ đã tạo bệ phóng giúp xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam bứt phá ấn tượng, đạt kim ngạch 1,1 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, tổng lượng hạt tiêu nhập khẩu của nước này trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 47.600 tấn với trị giá 359,8 triệu USD, tăng lần lượt 4,6% về lượng và 4,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá nhập khẩu bình quân vào Mỹ đạt 7.564 USD/tấn, nhích nhẹ 0,2%.

1-ajpp.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Hàn Quốc đẩy mạnh đưa nước hoa phủ sóng thị trường quốc tế

Tận dụng đà bứt phá của ngành làm đẹp, nước hoa Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ nối gót mỹ phẩm phủ sóng toàn cầu nhờ bệ phóng từ chính sách và gu thẩm mỹ độc đáo.

Làn sóng mỹ phẩm chăm sóc da cùng sức ảnh hưởng từ văn hóa đại chúng đang tạo đà lớn cho ngành nước hoa Hàn Quốc vươn ra thị trường quốc tế. Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nước hoa của quốc gia này đã cán mốc 60 triệu USD, ghi nhận mức tăng trưởng 46,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là nhóm hàng có tốc độ bứt phá mạnh nhất trong tổng thể kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm đạt kỷ lục 11,43 tỷ USD của Hàn Quốc, chính thức đưa nước này vượt Mỹ để trở thành quốc gia xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Pháp.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường bánh Trung thu 2026 cao cấp biến tấu với nhiều hương vị độc lạ

Nhiều khách sạn hạng sang vừa tung ra các dòng bánh Trung thu 2026 với tạo hình mới lạ cùng nguyên liệu thượng hạng, đáp ứng nhu cầu biếu tặng cao cấp.

Mùa Trung thu 2026 chính thức bước vào giai đoạn khởi động với sự xuất hiện của hàng loạt dòng sản phẩm đột phá. Không còn gò bó trong các hương vị quen thuộc như thập cẩm, đậu xanh hay hạt sen, thị trường năm nay ghi nhận cuộc đua phá cách từ nhiều khách sạn hạng sang với các nguyên liệu thượng hạng cùng mức giá đắt đỏ.

Đột phá từ nhân mochi mè đen đến trà matcha hạt dẻ cười

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới