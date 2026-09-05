Kem Tràng Tiền khép lại không gian ký ức tại địa chỉ số 35 Tràng Tiền

Nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội tại 35 Tràng Tiền sẽ dừng hoạt động, khép lại một biểu tượng không gian di sản của Thủ đô.

Sau gần 7 thập kỷ gắn liền với ký ức đô thị và nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của người dân Thủ đô, biểu tượng Kem Tràng Tiền chuẩn bị chính thức khép lại hoạt động tại số 35 Tràng Tiền.

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền, địa điểm lịch sử này sẽ dừng đón khách từ ngày 15/9/2026. Đây được đánh giá là bước chuyển mình mang tính bước ngoặt nhằm chuẩn bị cho việc phát triển các không gian kinh doanh mới và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong giai đoạn tiếp theo.

Cửa hàng tại số 35 Tràng Tiền chính thức dừng hoạt động từ ngày 15/9. (Ảnh: Kem Tràng Tiền)

Ra đời từ năm 1958 tại phố Tràng Tiền, số nhà 35 chính là nơi những que kem đầu tiên được sản xuất và bán ra, đặt nền móng cho sự phát triển của thương hiệu. Trong suốt nhiều thập kỷ, hình ảnh dòng người xếp hàng dài đứng thưởng thức những que kem cốm, đậu xanh hay chocolate ngay trên vỉa hè đã trở thành một nét sinh hoạt quen thuộc.

Vượt qua phạm vi của một món ăn giải khát đơn thuần, Kem Tràng Tiền tại địa chỉ này đã đi sâu vào đời sống tinh thần và trở thành mảnh ghép ký ức không thể thiếu của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Chuyển giao không gian và tái cơ cấu hệ sinh thái

Dù ngừng phục vụ tại địa chỉ gắn liền với lịch sử khởi đầu, thương hiệu vẫn tiếp tục duy trì hoạt động tại các điểm bán mới trong khu vực trung tâm phố cổ như 44 Tràng Tiền, 18 Ngô Quyền và Flagship Store tại 18 Hàng Bài.

Đáng chú ý, không gian Heritage Flagship Store vừa được khai trương vào đầu tháng 8, chỉ cách cửa hàng cũ khoảng 200 m. Sự chuyển dịch này nằm trong chiến lược tái định vị không gian và mở rộng hệ sinh thái thực phẩm của đơn vị chủ quản.

Điểm bán mới của Kem Tràng Tiền tại 18 Hàng Bài. (Ảnh: Chung Nguyễn)

Hiện nay, Kem Tràng Tiền thuộc hệ sinh thái của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) thông qua One Capital Consumer (OCC). Báo cáo tài chính quý II/2026 của OCH cho thấy doanh thu thuần đạt khoảng 307 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất đạt 483 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025. Mặc dù mảng thực phẩm và khách sạn tăng trưởng mạnh giúp giảm lỗ sau thuế xuống còn gần 22 tỷ đồng (so với mức lỗ 66 tỷ đồng cùng kỳ), việc tối ưu hóa hiệu quả vận hành và quy chuẩn hóa hệ thống cửa hàng vẫn là bài toán then chốt đối với doanh nghiệp.

Việc khép lại cửa hàng tại số 35 Tràng Tiền đánh dấu sự kết thúc của một biểu tượng không gian cũ, mở ra chặng đường phát triển mới hiện đại hơn cho thương hiệu. Dù địa điểm lịch sử không còn đón khách, hương vị kem truyền thống cùng những giá trị ký ức gắn liền với thương hiệu gần 70 năm tuổi vẫn tiếp tục được tiếp nối tại các không gian mới của Thủ đô.