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Kinh doanh - Địa ốc

Xuất khẩu hạt tiêu cán mốc 1,1 tỷ USD, Việt Nam áp đảo tại thị trường Mỹ

Sức mua phục hồi mạnh mẽ từ thị trường Mỹ đã tạo bệ phóng giúp xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam bứt phá ấn tượng, đạt kim ngạch 1,1 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm.

Bảo Châu

Theo dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, tổng lượng hạt tiêu nhập khẩu của nước này trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 47.600 tấn với trị giá 359,8 triệu USD, tăng lần lượt 4,6% về lượng và 4,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá nhập khẩu bình quân vào Mỹ đạt 7.564 USD/tấn, nhích nhẹ 0,2%.

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Ảnh minh hoạ.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí nguồn cung lớn nhất cho thị trường Mỹ. Cụ thể, lượng hạt tiêu Việt Nam xuất sang Mỹ trong nửa đầu năm đạt 38.200 tấn, mang về 290,2 triệu USD, tăng mạnh 24,4% về lượng và 22,7% về giá trị. Thành tích này giúp thị phần của Việt Nam tại Mỹ tăng vọt từ 67,6% lên 80,4% về lượng, và từ 68,9% lên 80,7% về giá trị, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh như Ấn Độ, Indonesia và Brazil.

Đáng chú ý, giá xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm đạt trung bình 7.593 USD/tấn, cao hơn mức giá nhập khẩu bình quân chung của thị trường này.

Hạt tiêu việt nam thu về 1,1 tỷ USD sau 7 tháng

Số liệu từ Cục Hải quan ghi nhận riêng trong tháng 7/2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 22.800 tấn, tương ứng kim ngạch 149,5 triệu USD, tăng 6,6% về lượng và 5,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, cả nước đã xuất khẩu 168,8 nghìn tấn hạt tiêu, mang về 1,1 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, hoạt động xuất khẩu mặt hàng được ví như "vàng đen" này tăng 16,7% về lượng và 11,1% về giá trị.

Mỹ tiếp tục là thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam. Trong 7 tháng qua, xuất khẩu sang thị trường này đạt 41.500 tấn, trị giá 299,3 triệu USD, tăng 26,6% về lượng và 20,6% về giá trị. Thị trường Mỹ hiện chiếm 24,6% tổng lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam, tăng so với mức 22,7% của năm 2025.

Duy trì đà tăng nhờ nguồn cung thắt chặt

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), thị trường hồ tiêu toàn cầu từ đầu năm đến nay duy trì đà tăng nhờ nguồn cung ở mức thấp, kết hợp với dấu hiệu phục hồi sức mua tại nhiều thị trường lớn.

Tồn kho hồ tiêu thế giới hiện còn khoảng 170.000 tấn, trong đó riêng Việt Nam nắm giữ khoảng 50.000-60.000 tấn. Trong năm 2025, sản lượng hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 170.000 tấn, giảm 12,8% so với năm trước đó.

VPSA nhận định, dù các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải đối mặt với áp lực từ chi phí logistics và biến động địa chính trị, tình trạng nguồn cung hạn chế sẽ tiếp tục là bệ phóng giữ giá hạt tiêu ở mức cao, tạo đà thuận lợi cho kim ngạch xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ tại Mỹ chứng minh năng lực cung ứng bền vững và vị thế ngày càng vững chắc của hồ tiêu Việt Nam trên trường quốc tế.

Mời quý độc giả xem video: Nông sản kể chuyện: Hồ tiêu - Từ sản xuất đến thị trường/ Nguồn: VTV8
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Ảnh minh hoạ: Bloomberg
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