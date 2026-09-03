Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường bánh Trung thu 2026 cao cấp biến tấu với nhiều hương vị độc lạ

Nhiều khách sạn hạng sang vừa tung ra các dòng bánh Trung thu 2026 với tạo hình mới lạ cùng nguyên liệu thượng hạng, đáp ứng nhu cầu biếu tặng cao cấp.

Bảo Châu

Mùa Trung thu 2026 chính thức bước vào giai đoạn khởi động với sự xuất hiện của hàng loạt dòng sản phẩm đột phá. Không còn gò bó trong các hương vị quen thuộc như thập cẩm, đậu xanh hay hạt sen, thị trường năm nay ghi nhận cuộc đua phá cách từ nhiều khách sạn hạng sang với các nguyên liệu thượng hạng cùng mức giá đắt đỏ.

Đột phá từ nhân mochi mè đen đến trà matcha hạt dẻ cười

Tại Hong Kong, khách sạn The Peninsula chào sân bằng bộ sưu tập bánh trung thu cao cấp có thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc đèn lồng truyền thống kèm tay cầm kim loại, sở hữu mức giá lên tới 1.328 HKD (khoảng 4,4 triệu đồng).

banh-trung-thu-3-20403835.jpg
Bộ sưu tập bánh trung thu cao cấp có thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc đèn lồng của khách sạn The Peninsula. (Ảnh: Peninsulaboutique)

Hộp bánh gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa vị mè đen rang thơm phức cùng nhân mochi dẻo mềm, bên cạnh dòng bánh nhân đậu đỏ, lòng đỏ trứng quyện hương vỏ quýt ủ lâu năm 15 tuổi.

banh-trung-thu-1-20403801.jpg
(Ảnh: Tatlerasia)

Trong khi đó, khách sạn EQ Hotel (Kuala Lumpur, Malaysia) lại chinh phục thực khách bằng dòng bánh Uji Matcha Snowy Pistachio. Sản phẩm tạo nên trải nghiệm vị giác khác biệt khi dung hòa vi đắng đặc trưng của trà matcha Nhật Bản với độ béo ngậy của hạt dẻ cười. Bộ 4 chiếc bánh này được phân phối với giá 298 MYR (tương đương 1,9 triệu đồng).

Đổi mới kiểu dáng và sức hút từ nguyên liệu cao cấp

Bên cạnh hương vị, kiểu dáng bánh cũng có sự thay đổi mạnh mẽ. Khách sạn The Peninsula Hong Kong đã loại bỏ khuôn tròn, vuông quen thuộc để tạo hình những chiếc bánh gấu mini ngộ nghĩnh.

banh-trung-thu-2-20403892.jpg
(Ảnh: The Peninsula)

Với mức giá 398 HKD (khoảng 1,3 triệu đồng) cho hộp 6 chiếc, sản phẩm sở hữu lớp vỏ socola Pháp cao cấp bao bọc nhân trứng chảy kết hợp kẹo bơ đường toffee bên trong.

Ở phân khúc đắt đỏ, khách sạn Island Shangri-La (Hong Kong) khai thác giá trị của các loại vỏ quýt lâu năm quý hiếm. Đáng chú ý là dòng bánh đựng trong hộp quà lấy cảm hứng từ nghệ thuật làm đèn lồng thủ công, được chào bán với giá 788 HKD (tương đương 2,6 triệu đồng).

banh-trung-thu-4-17360761.jpg
Giá trị và độ đậm đà của các loại vỏ quýt lâu năm biến đây thành món quà tặng thượng hạng trong mùa lễ hội năm nay. (Ảnh: Thestandard)

Nhằm tối ưu hóa phân khúc quà tặng cao cấp, khách sạn tiếp tục giới thiệu hai phiên bản đặc biệt gồm bánh nhân đậu đỏ vỏ quýt 60 năm tuổi giá 598 HKD (khoảng 1,6 triệu đồng) và hộp sưu tập vỏ quýt 80 năm tuổi lên tới 1.408 HKD (khoảng 4,7 triệu đồng). Nhờ giá trị độc bản cùng độ đậm đà từ nguyên liệu vỏ quýt lâu năm, đây được đánh giá là một trong những điểm nhấn quà tặng truyền thống độc đáo nhất mùa Trung thu năm nay.

Sự góp mặt của "vua trái cây" cũng làm phong phú thêm phân khúc bánh cao cấp. Khách sạn Four Seasons Kuala Lumpur (Malaysia) ra mắt dòng bánh trung thu nhân sầu riêng Musang King nổi bật bởi hương thơm nồng cùng vị béo ngậy đặc trưng.

banh-trung-thu-5-20403873.jpg
Khách sạn Four Seasons Kuala Lumpur (Malaysia) ra mắt dòng bánh trung thu nhân sầu riêng Musang King. (Ảnh: Tatlerasia)

Mỗi chiếc bánh lẻ có giá 89 MYR (hơn 570.000 đồng), trong khi trọn bộ hộp 8 chiếc được bán với giá 550 MYR (khoảng 3,5 triệu đồng).

Mời quý độc giả xem video: Thị trường bánh Trung thu vào mùa sớm/ Nguồn: Chuyển động 24h
#bánh trung thu #xu hướng 2026 #cao cấp #đổi mới #khách sạn #quà tặng

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Gen Z đảo chiều thị trường hàng xa xỉ với cơn sốt đồ hiệu secondhand

Coi đồ hiệu như một khoản đầu tư có tính thanh khoản, Gen Z chủ động tìm đến hàng xa xỉ đã qua sử dụng, đẩy thị trường đồ cũ bước vào giai đoạn bùng nổ.

Thói quen chi tiêu của Gen Z và Millennials - nhóm khách hàng tăng trưởng nhanh nhất ngành hàng xa xỉ đang trải qua một sự dịch chuyển đáng kinh ngạc. Thay vì rút ví dựa trên cảm xúc hay danh tiếng thương hiệu như trước, người tiêu dùng trẻ ngày nay có xu hướng tìm đến các nền tảng giao dịch đồ cũ để khảo sát mặt bằng giá resell (giá bán lại) trước khi quyết định xuống tiền cho một sản phẩm mới tinh tại cửa hàng chính hãng.

trr.jpg
(Ảnh: Daily Front Row)
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Cherry Mỹ tăng giá mạnh vì mất mùa, phí nhập khẩu tăng

Giá cherry Mỹ bán lẻ tại Hà Nội tăng vọt gần gấp đôi so với vụ trước, trong bối cảnh sản lượng tại các trang trại Mỹ sụt giảm và chi phí vận chuyển leo thang.

Báo cáo từ cơ quan Hải quan ghi nhận tổng kim ngạch nhập khẩu cherry của Việt Nam trong nửa đầu năm đạt xấp xỉ 37 triệu USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Dù vậy, đà tăng trưởng về trị giá này chủ yếu phản ánh áp lực từ tỷ giá và chi phí hàng hóa leo thang, hoàn toàn không đồng nghĩa với việc nguồn cung dồi dào để kéo giá bán lẻ hạ nhiệt.

Diễn biến thực tế tại thị trường Hà Nội đang chứng kiến mức chênh lệch giá đắt đỏ hiếm thấy. So với cùng kỳ năm trước, giá bán lẻ cherry Mỹ đã vọt tăng từ 50% đến 95%, hiện đứng ở mức 480.000-800.000 đồng/kg tùy chủng loại và kích cỡ.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường bánh Trung thu 2026, đẩy mạnh bán hàng số trước sức ép giá

Trước sức ép chi phí đầu vào leo thang, thị trường bánh Trung thu 2026 ghi nhận mức giá tăng từ 5.000-7.000 đồng/cái trong bối cảnh sức mua vẫn thận trọng.

Bước vào mùa Tết Đoàn viên 2026, thị trường bánh Trung thu ghi nhận sự khởi động sớm và nhộn nhịp trên khắp các kênh phân phối, từ quầy kệ truyền thống cho đến sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Tuy nhiên, đằng sau sự phong phú về mẫu mã và thiết kế là những bài toán kinh doanh đầy áp lực đối với các nhà sản xuất lẫn tiểu thương, khi chi phí đầu vào leo thang đúng vào thời điểm sức mua của người tiêu dùng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới