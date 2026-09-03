Thị trường bánh Trung thu 2026 cao cấp biến tấu với nhiều hương vị độc lạ

Nhiều khách sạn hạng sang vừa tung ra các dòng bánh Trung thu 2026 với tạo hình mới lạ cùng nguyên liệu thượng hạng, đáp ứng nhu cầu biếu tặng cao cấp.

Mùa Trung thu 2026 chính thức bước vào giai đoạn khởi động với sự xuất hiện của hàng loạt dòng sản phẩm đột phá. Không còn gò bó trong các hương vị quen thuộc như thập cẩm, đậu xanh hay hạt sen, thị trường năm nay ghi nhận cuộc đua phá cách từ nhiều khách sạn hạng sang với các nguyên liệu thượng hạng cùng mức giá đắt đỏ.

Đột phá từ nhân mochi mè đen đến trà matcha hạt dẻ cười

Tại Hong Kong, khách sạn The Peninsula chào sân bằng bộ sưu tập bánh trung thu cao cấp có thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc đèn lồng truyền thống kèm tay cầm kim loại, sở hữu mức giá lên tới 1.328 HKD (khoảng 4,4 triệu đồng).

Bộ sưu tập bánh trung thu cao cấp có thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc đèn lồng của khách sạn The Peninsula. (Ảnh: Peninsulaboutique)

Hộp bánh gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa vị mè đen rang thơm phức cùng nhân mochi dẻo mềm, bên cạnh dòng bánh nhân đậu đỏ, lòng đỏ trứng quyện hương vỏ quýt ủ lâu năm 15 tuổi.

(Ảnh: Tatlerasia)

Trong khi đó, khách sạn EQ Hotel (Kuala Lumpur, Malaysia) lại chinh phục thực khách bằng dòng bánh Uji Matcha Snowy Pistachio. Sản phẩm tạo nên trải nghiệm vị giác khác biệt khi dung hòa vi đắng đặc trưng của trà matcha Nhật Bản với độ béo ngậy của hạt dẻ cười. Bộ 4 chiếc bánh này được phân phối với giá 298 MYR (tương đương 1,9 triệu đồng).

Đổi mới kiểu dáng và sức hút từ nguyên liệu cao cấp

Bên cạnh hương vị, kiểu dáng bánh cũng có sự thay đổi mạnh mẽ. Khách sạn The Peninsula Hong Kong đã loại bỏ khuôn tròn, vuông quen thuộc để tạo hình những chiếc bánh gấu mini ngộ nghĩnh.

(Ảnh: The Peninsula)

Với mức giá 398 HKD (khoảng 1,3 triệu đồng) cho hộp 6 chiếc, sản phẩm sở hữu lớp vỏ socola Pháp cao cấp bao bọc nhân trứng chảy kết hợp kẹo bơ đường toffee bên trong.

Ở phân khúc đắt đỏ, khách sạn Island Shangri-La (Hong Kong) khai thác giá trị của các loại vỏ quýt lâu năm quý hiếm. Đáng chú ý là dòng bánh đựng trong hộp quà lấy cảm hứng từ nghệ thuật làm đèn lồng thủ công, được chào bán với giá 788 HKD (tương đương 2,6 triệu đồng).

Giá trị và độ đậm đà của các loại vỏ quýt lâu năm biến đây thành món quà tặng thượng hạng trong mùa lễ hội năm nay. (Ảnh: Thestandard)

Nhằm tối ưu hóa phân khúc quà tặng cao cấp, khách sạn tiếp tục giới thiệu hai phiên bản đặc biệt gồm bánh nhân đậu đỏ vỏ quýt 60 năm tuổi giá 598 HKD (khoảng 1,6 triệu đồng) và hộp sưu tập vỏ quýt 80 năm tuổi lên tới 1.408 HKD (khoảng 4,7 triệu đồng). Nhờ giá trị độc bản cùng độ đậm đà từ nguyên liệu vỏ quýt lâu năm, đây được đánh giá là một trong những điểm nhấn quà tặng truyền thống độc đáo nhất mùa Trung thu năm nay.

Sự góp mặt của "vua trái cây" cũng làm phong phú thêm phân khúc bánh cao cấp. Khách sạn Four Seasons Kuala Lumpur (Malaysia) ra mắt dòng bánh trung thu nhân sầu riêng Musang King nổi bật bởi hương thơm nồng cùng vị béo ngậy đặc trưng.

Khách sạn Four Seasons Kuala Lumpur (Malaysia) ra mắt dòng bánh trung thu nhân sầu riêng Musang King. (Ảnh: Tatlerasia)

Mỗi chiếc bánh lẻ có giá 89 MYR (hơn 570.000 đồng), trong khi trọn bộ hộp 8 chiếc được bán với giá 550 MYR (khoảng 3,5 triệu đồng).