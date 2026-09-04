Hàn Quốc đẩy mạnh đưa nước hoa phủ sóng thị trường quốc tế

Tận dụng đà bứt phá của ngành làm đẹp, nước hoa Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ nối gót mỹ phẩm phủ sóng toàn cầu nhờ bệ phóng từ chính sách và gu thẩm mỹ độc đáo.

Làn sóng mỹ phẩm chăm sóc da cùng sức ảnh hưởng từ văn hóa đại chúng đang tạo đà lớn cho ngành nước hoa Hàn Quốc vươn ra thị trường quốc tế. Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nước hoa của quốc gia này đã cán mốc 60 triệu USD, ghi nhận mức tăng trưởng 46,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là nhóm hàng có tốc độ bứt phá mạnh nhất trong tổng thể kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm đạt kỷ lục 11,43 tỷ USD của Hàn Quốc, chính thức đưa nước này vượt Mỹ để trở thành quốc gia xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Pháp.

(Ảnh: K-Heritage)

Sự đón nhận của thị trường quốc tế đối với các sản phẩm làm đẹp từ Hàn Quốc đang diễn ra với tốc độ rất nhanh. Thống kê từ NielsenIQ cho thấy, tại thị trường Anh, lượt tìm kiếm liên quan đến mỹ phẩm Hàn Quốc trên nền tảng TikTok Shop đã tăng 125% trong năm 2025.

Chuỗi bán lẻ Boots tại đây cũng ghi nhận trung bình mỗi 11 giây lại có một sản phẩm K-beauty được tiêu thụ. Từ nền tảng công năng và uy tín thử nghiệm lâm sàng của ngành chăm sóc da, nước hoa được đánh giá là bước chuyển dịch tự nhiên, đưa câu chuyện thương hiệu hướng tới giá trị cảm xúc, bản sắc cá nhân và phân khúc xa xỉ.

Định hình bản sắc từ nghệ thuật trải nghiệm

Khác với dòng nước hoa truyền thống phương Tây thường sở hữu mức giá cao cùng độ tỏa hương nồng đậm, các thương hiệu Hàn Quốc tìm được lối đi riêng khi tập trung vào các mùi hương gần gũi, mang tính không gian như gỗ hinoki, trà xanh, rượu gạo hay đất ẩm. Việc chú trọng vào cảm giác chăm sóc bản thân và sự sang trọng tinh tế giúp nhóm sản phẩm này đáp ứng đúng khoảng trống thị trường mà thế hệ trẻ tại phương Tây và Trung Đông đang tìm kiếm.

Bên cạnh yếu tố mùi hương, các doanh nghiệp Hàn Quốc như Tamburins, Nonfiction hay Borntostandout đầu tư mạnh vào nền tảng thẩm mỹ, trải nghiệm thương hiệu và nghệ thuật kể chuyện. Nhờ tận dụng hệ thống bán lẻ và phong cách trưng bày nghệ thuật độc đáo, sản phẩm nước hoa được nâng tầm thành các tác phẩm thưởng lãm.

(Ảnh: Tamburins)

Tại sự kiện Pitti Fragranze ở Florence, Borntostandout gây ấn tượng khi dựng không gian trưng bày hình pháo đài đỏ tươi gợi nhớ đến cầu Ponte Vecchio, trong khi Tamburins tận dụng mạng lưới không gian nghệ thuật từ thương hiệu Gentle Monster để lan tỏa bản sắc riêng.

Chiến lược phủ sóng quốc tế và bệ phóng chính sách



Các thương hiệu nước hoa Hàn Quốc đang đẩy nhanh chiến lược hiện diện tại những thị trường khó tính. Tháng 4, Pesade chính thức mở cửa hàng flagship đầu tiên ở châu Âu tại Milan. Trong khi đó, Borntostandout đã phủ sóng tại các trung tâm thương mại xa xỉ như Harrods hay Samaritaine với những dòng hương thiết kế riêng biệt. Tập đoàn L'Oréal cũng tham gia hỗ trợ hoạt động vươn ra toàn cầu của ngành hàng này thông qua khoản đầu tư vào Borntostandout trong năm qua.

(Ảnh: Borntostandout)

Nhằm củng cố hệ sinh thái ngành, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nước hoa và hương thơm không gian sống từ tháng 11/2025. Nguồn lực này bao gồm quỹ hỗ trợ làm đẹp trị giá 40 tỷ won (khoảng 28 triệu USD), các khoản vay ưu đãi và chính sách phiếu hỗ trợ mở rộng thị trường ra nước ngoài.

Nền tảng thẩm mỹ riêng biệt kết hợp cùng chính sách công nghiệp bài bản đang tạo cơ sở để nước hoa Hàn Quốc rút ngắn hành trình chinh phục toàn cầu, hướng tới việc xây dựng vị thế cạnh tranh lâu dài với các thương hiệu châu Âu giàu truyền thống.