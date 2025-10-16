Kẻ trộm điện thoại ở Quảng Trị 'sa lưới' sau 3 giờ gây án

Lợi dụng sơ hở của người dân, Lê Sơn Hà (Quảng Trị) đã đột nhập lấy trộm điện thoại, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 16/10, thông tin từ Công an xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Sơn Hà (SN 1991, trú thôn Di Lộc, xã Hòa Trạch) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chị Đậu Thị Thùy Trang (SN 2007, trú thôn Hải Đông, xã Phú Trạch) đến trụ sở Công an xã Phú Trạch trình báo bị mất hai điện thoại di động khi đang ngủ tại nhà vào tối 13/10, gồm: 01 iPhone 11 Pro (trị giá khoảng 9,5 triệu đồng) và một iPhone XS (khoảng 7,5 triệu đồng).

Đối tượng Lê Sơn Hà tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Trạch đã triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm gây án.

Sau hơn 3 giờ điều tra, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Lê Sơn Hà (SN 1991, trú thôn Di Lộc, xã Hòa Trạch) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, Lê Sơn Hà khai nhận, trước đó đối tượng còn lấy trộm một điện thoại Xiaomi tại thôn 19-5, xã Phú Trạch.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

