Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kẻ trộm điện thoại ở Quảng Trị 'sa lưới' sau 3 giờ gây án

Lợi dụng sơ hở của người dân, Lê Sơn Hà (Quảng Trị) đã đột nhập lấy trộm điện thoại, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 16/10, thông tin từ Công an xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Sơn Hà (SN 1991, trú thôn Di Lộc, xã Hòa Trạch) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chị Đậu Thị Thùy Trang (SN 2007, trú thôn Hải Đông, xã Phú Trạch) đến trụ sở Công an xã Phú Trạch trình báo bị mất hai điện thoại di động khi đang ngủ tại nhà vào tối 13/10, gồm: 01 iPhone 11 Pro (trị giá khoảng 9,5 triệu đồng) và một iPhone XS (khoảng 7,5 triệu đồng).

562411179823260087311132865000261084011408n-1760579756521424870558.jpg
Đối tượng Lê Sơn Hà tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Trạch đã triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm gây án.

Sau hơn 3 giờ điều tra, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Lê Sơn Hà (SN 1991, trú thôn Di Lộc, xã Hòa Trạch) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, Lê Sơn Hà khai nhận, trước đó đối tượng còn lấy trộm một điện thoại Xiaomi tại thôn 19-5, xã Phú Trạch.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Quảng Trị #trộm điện thoại #sa lưới #đạo chích

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đạo chích trộm điện thoại ở Bệnh viện Trung ương Huế

Phát hiện điện thoại của mình đang sạc bị kẻ gian lấy trộm, anh Võ Văn T. (Đà Nẵng) đã trình báo cơ quan Công an.

Ngày 15/10, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, Công an phường Thuận Hóa vừa kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước đó, ngày 12/10, Công an phường Thuận Hóa tiếp nhận đơn trình báo của anh Võ Văn T. (SN 1989, trú tại TP. Đà Nẵng) về việc bị mất trộm điện thoại di động hiệu Iphone XS Max tại Khoa Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nam thanh niên trộm 8 chiếc điện thoại ở Hà Nội

Đối tượng khai nhận 8 chiếc điện thoại trên vừa trộm cắp được trong cửa hàng điện thoại trên phố Lĩnh Nam.

Ngày 10/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Vĩnh Tuy vừa bắt giữ đối tượng Phan Tiến Đạt (SN 2002; thường trú tại: xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi trộm cắp tài sản.

27-1.jpg
Đối tượng Phan Tiến Đạt cùng tang vật.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt tên trộm đột nhập phòng bệnh ở Nghệ An lấy cắp 2 điện thoại

Chỉ sau 24h tiếp nhận tin báo, kẻ đột nhập phòng bệnh của Bệnh viện Phổi Nghệ An lấy cắp 2 điện thoại di động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 16/9, thông tin từ Công an xã Nghi Lộc (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Phúc Lộc bắt giữ 01 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 14/9/2025, Công an xã Nghi Lộc tiếp nhận tin báo của một nam thanh niên về việc anh bị kẻ gian lấy trộm 02 chiếc điện thoại di động (ước tính tổng trị giá tài sản 30 triệu đồng) trong lúc người này đang chăm con cấp cứu tại Bệnh viện Phổi Nghệ An.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới