Bắt tên trộm đột nhập phòng bệnh ở Nghệ An lấy cắp 2 điện thoại

Chỉ sau 24h tiếp nhận tin báo, kẻ đột nhập phòng bệnh của Bệnh viện Phổi Nghệ An lấy cắp 2 điện thoại di động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 16/9, thông tin từ Công an xã Nghi Lộc (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Phúc Lộc bắt giữ 01 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 14/9/2025, Công an xã Nghi Lộc tiếp nhận tin báo của một nam thanh niên về việc anh bị kẻ gian lấy trộm 02 chiếc điện thoại di động (ước tính tổng trị giá tài sản 30 triệu đồng) trong lúc người này đang chăm con cấp cứu tại Bệnh viện Phổi Nghệ An.

Bùi Văn Cương tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Nghi Lộc và Công an xã Phúc Lộc đã chỉ đạo lực lượng tập trung truy xét đối tượng phạm tội. Chỉ chưa đầy 24h tiếp nhận tin báo, ngày 15/9/2025, Công an xã Nghi Lộc và Công an xã Phúc Lộc đồng chủ trì đã bắt giữ Bùi Văn Cương (SN 1990, trú xã Nghi Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thu giữ 02 chiếc điện thoại của bị hại.

Đáng nói, Cương là đối tượng từng có 01 tiền án về tội hiếp dâm trẻ em. Làm việc tại cơ quan Công an, Cương thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hình ảnh Bùi Văn Cương đột nhập phòng bệnh của Bệnh viện Phổi Nghệ An trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

