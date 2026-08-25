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Quân sự - Thế giới

Israel oanh kích Dải Gaza, nhiều người thương vong

Theo thông tin từ một bệnh viện, các cuộc oanh kích mới đây của Israel tại Dải Gaza đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ một bệnh viện cho biết, người dân Palestine tại Gaza đã phải rời khỏi nhà cửa và cơ sở kinh doanh trong bối cảnh Israel tiếp tục tiến hành các cuộc oanh kích tại dải đất này hôm 24/8, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Sự việc diễn ra chỉ một tuần sau khi một phái đoàn Mỹ đề nghị Israel giảm cường độ tấn công.

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Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Gaza ngày 24/8/2026. Ảnh: AP/Jehad Alshrafi.

Sau khi phát đi cảnh báo sơ tán, quân đội Israel tiến hành cuộc tấn công, đánh trúng tòa nhà trong trại tị nạn Bureij ở trung tâm Gaza. Một gia đình không kịp chạy thoát, khiến bé trai 4 tuổi thiệt mạng, theo Bệnh viện Awda. Mẹ và chị gái của em bị thương.

Quân đội Israel không đưa ra bình luận nào về vụ việc này.

Các cuộc oanh kích của Israel cũng đánh trúng 3 tòa nhà khác trên khắp Dải Gaza sau khi người dân cho biết họ nhận được cảnh báo sơ tán. Một số người vội vã tháo chạy, các bà mẹ bế con nhỏ, trong khi những người khác di chuyển giữa đống đổ nát.

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành đợt tấn công nhằm vào trại tị nạn Shati ở thành phố Gaza và tại Deir al-Balah sau khi phát đi cảnh báo, nhằm vào hai kho vũ khí của lực lượng Hamas được cho là đặt bên trong các nhà thờ Hồi giáo. Israel không cung cấp bằng chứng nhưng nói rằng các kho này chứa hàng chục khẩu súng trường Kalashnikov, băng đạn và nhiều thiết bị quân sự khác.

Cuộc oanh kích trước đó của Israel nhằm vào một lều trại ở Deir al-Balah đã khiến một người đàn ông thiệt mạng, theo Bệnh viện Al-Aqsa, nơi tiếp nhận thi thể nạn nhân. Trong khi đó, Quân đội Israel cho biết họ đã loại bỏ một thành viên thuộc đơn vị đặc nhiệm của Hamas.

Ngoài ra, một người đàn ông thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel tại Khan Younis, phía Nam Gaza, theo Bệnh viện Nasser.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel ra điều kiện rút quân khỏi Gaza

Nguồn video: VNA
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