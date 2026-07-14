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Quân sự - Thế giới

EU huy động 1 tỷ USD hỗ trợ tái thiết Gaza

Liên minh Châu Âu (EU) đã phối hợp các nỗ lực để huy động 900 triệu euro (1 tỷ USD) tiền viện trợ cho hoạt động tái thiết Gaza.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời một quan chức cấp cao của EU ngày 13/7 cho biết EU đã phối hợp các nỗ lực để huy động 1 tỷ USD tiền viện trợ cho công cuộc tái thiết Dải Gaza sau hai năm bị Israel tấn công khiến phần lớn vùng lãnh thổ này bị tàn phá.

Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu tiền sẽ được chuyển đến và khi nào việc tái thiết Gaza có thể bắt đầu. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas ở Gaza có hiệu lực từ tháng 10/2025 hiện đang bị đình trệ.

Ủy viên Châu Âu phụ trách khu vực Địa Trung Hải, bà Dubravka Šuica, đã công bố quỹ này sau cuộc họp tại Brussels (Bỉ) của Nhóm các nhà tài trợ Palestine, bao gồm các quốc gia EU và Trung Đông cùng với những tổ chức quốc tế và tổ chức tài chính.

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Ủy viên Châu Âu phụ trách khu vực Địa Trung Hải Dubravka Suica (bên phải) và Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa tham gia cuộc họp của Nhóm các nhà tài trợ Palestine tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ, ngày 13/7/2026. Ảnh: John Thys/Pool/AP.

“Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza vẫn còn mong manh, và tình hình thực tế đối với người dân chưa được cải thiện”, bà Šuica nói. Bà cho biết số tiền sẽ được chuyển qua “các đối tác đáng tin cậy” nhưng không cung cấp chi tiết.

Theo AP, rất ít nơi trên lãnh thổ Palestine với hơn 2 triệu dân này không bị tàn phá. Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và Liên minh Châu Âu ước tính rằng việc tái thiết sẽ tiêu tốn 70 tỷ USD.

Liên Hợp Quốc cho biết Gaza có hơn 60 triệu tấn gạch vụn, đủ để lấp đầy gần 3.000 tàu container. Việc dọn sạch sẽ mất hơn 7 năm, cộng thêm thời gian rà phá bom mìn.

“Chúng ta không chỉ đầu tư vào tương lai của Palestine mà còn vào sự ổn định khu vực, an ninh chung và hòa bình công bằng, lâu dài cho tất cả mọi người”, Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa phát biểu khi tham dự cuộc họp.

Chính quyền Palestine mong muốn được đóng vai trò trong công cuộc tái thiết Gaza, nhưng kế hoạch 20 điểm của Mỹ chỉ đề cập đến khả năng thành lập một Nhà nước Palestine trong tương lai.

Theo Đại diện cấp cao Hội đồng Hòa bình Gaza, Nickolay Mladenov, các bước tiếp theo trong việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn (giữa Israel và Hamas) đang bị đình trệ do vấn đề khó khăn là giải giáp nhóm vũ trang Hamas ở Gaza.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel đẩy mạnh tấn công Dải Gaza hồi tháng 7/2025

Nguồn video: VTV
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