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Quân sự - Thế giới

Thủ tướng Israel Netanyahu nêu điều kiện rút quân khỏi Gaza

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi lực lượng Hamas hoàn toàn giải giáp vũ khí.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Thủ tướng Netanyahu ngày 4/8 tuyên bố Israel sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi Hamas hoàn toàn giải giáp vũ khí, đồng thời phản đối thỏa thuận gần đây do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố.

Ông Netanyahu nhắc lại lập trường của mình rằng giải trừ quân bị phải được ưu tiên hàng đầu. "Lực lượng Israel sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ đất nước, lãnh thổ và công dân của chúng tôi", Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (bên trái) và Tổng thống Donald Trump trong bức ảnh chụp hồi tháng 12/2025. Ảnh: AP/Alex Brandon.

"Chính quyền Tổng thống Trump đã gửi cho chúng tôi một bản dự thảo. Chúng tôi không đồng ý. Đó không phải là bản dự thảo của chúng tôi. Chúng tôi đã gửi ý kiến ​​của mình… Đây là lập trường của chúng tôi”, ông Netanyahu nói trong một video đăng tải trên mạng xã hội.

Phát biểu của ông Netanyahu làm dấy lên nghi ngờ về thỏa thuận giải giáp Hamas (được Tổng thống Trump công bố gần đây), vốn được xem là bước đột phá tiềm năng để chấm dứt chiến sự ở Gaza.

Thỏa thuận này kêu gọi Hamas giải giáp vũ khí và Israel ngừng các cuộc tấn công cũng như bắt đầu rút quân khỏi khoảng 60% lãnh thổ Gaza mà nước này hiện đang kiểm soát.

Thỏa thuận dựa trên thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Israel và Hamas hồi tháng 10/2025, chấm dứt các hoạt động quân sự lớn và dẫn đến việc thả các con tin còn lại ở Gaza,...

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Nguồn video: VTV
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