Google Drive dừng đồng bộ ảnh, người dùng cần làm gì?

Google vừa đưa ra thay đổi đáng chú ý đối với cách người dùng máy tính sao lưu hình ảnh lên hệ sinh thái của hãng. Từ ngày 10/8/2026, Google Drive trên máy tính sẽ không còn hỗ trợ cơ chế đồng bộ tự động giữa thư mục ảnh được sao lưu trên Drive và Google Photos. Những hình ảnh đã được tải lên trước thời điểm này vẫn được giữ nguyên, nhưng ảnh mới được đưa vào thư mục sao lưu trên máy tính sẽ không còn tự động xuất hiện trong Google Photos như trước.

Thay đổi này đặc biệt đáng chú ý với những người thường xuyên lưu ảnh từ máy ảnh, ổ cứng hoặc các thư mục cá nhân trên máy tính. Nếu tiếp tục sử dụng Google Drive như cũ với kỳ vọng ảnh sẽ đồng thời được đưa sang Google Photos, người dùng có thể vô tình tạo ra cách lưu trữ không còn phù hợp với chính sách mới. Trong trường hợp đó, ảnh vẫn nằm trên Drive nhưng không được chuyển sang Photos, đồng nghĩa dung lượng tài khoản Google có thể nhanh chóng bị sử dụng cho những dữ liệu mà người dùng không còn cần đồng bộ theo cách cũ.

Google Drive thay đổi cơ chế sao lưu ảnh trên máy tính, buộc người dùng phải chủ động lựa chọn cách đưa hình ảnh lên Google Photos.

Hệ quả dễ nhận thấy nhất là nguy cơ lãng phí dung lượng Google One. Khi thư viện ảnh ngày càng lớn, việc tiếp tục sao lưu toàn bộ thư mục hình ảnh lên Drive có thể chiếm đáng kể không gian lưu trữ. Một số người dùng sau đó có thể phải nâng cấp gói dung lượng dù nguyên nhân bắt nguồn từ việc duy trì phương thức sao lưu cũ. Nhóm sử dụng máy ảnh chuyên dụng hoặc thường xuyên quản lý kho ảnh trên máy tính sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt hơn. Trong khi đó, người dùng smartphone Android hoặc iPhone thường ít bị tác động hơn bởi ảnh trên điện thoại vốn đã có các cơ chế sao lưu riêng.

Để tiếp tục sao lưu ảnh từ máy tính lên Google Photos, người dùng cần chuyển sang phương thức sao lưu thư mục trực tiếp thông qua giao diện Google Photos. Trên phiên bản web, có thể chọn biểu tượng dấu "+" rồi tìm mục Back up folders (Sao lưu thư mục), sau đó lựa chọn thư mục hình ảnh muốn tải lên đám mây. Sau khi cấp quyền, hệ thống sẽ thực hiện sao lưu các ảnh trong thư mục được chỉ định. Tuy nhiên, cách làm này có yêu cầu riêng về việc duy trì trang web hoặc ứng dụng web chuyên dụng trong quá trình sao lưu. Với người dùng Mac, thư viện Apple Photos vẫn cần được đồng bộ thông qua iCloud trước khi có thể sử dụng ứng dụng Google Photos trên thiết bị di động để lưu trữ.

Người dùng nên kiểm tra lại các thư mục đang được đồng bộ để tránh tiêu tốn dung lượng Google Drive cho những bản sao không cần thiết.

Bên cạnh việc thiết lập lại Google Photos, người dùng cũng nên kiểm tra và tắt các thư mục ảnh không còn cần đồng bộ với Google Drive. Có thể mở ứng dụng Drive trên máy tính, vào Settings > Preferences > My Computer (Folders from your computer), chọn thư mục chứa ảnh rồi bỏ tùy chọn Sync with Google Drive. Sau đó nhấn Done và chọn Save để hoàn tất. Việc rà soát này đặc biệt hữu ích với những máy tính chứa thư viện ảnh dung lượng lớn, bởi chỉ một vài thư mục có thể chiếm hàng chục hoặc hàng trăm GB trong tài khoản nếu được sao lưu liên tục.

Ngoài ra, người dùng nên kiểm tra thông tin của từng tệp ảnh trên giao diện Google Photos để xác định ảnh đang được lưu từ nguồn nào. Quan trọng hơn, không nên xem một dịch vụ đám mây duy nhất là phương án bảo vệ dữ liệu tuyệt đối. Với những hình ảnh quan trọng, việc tạo thêm bản sao trên ổ cứng ngoài hoặc một dịch vụ lưu trữ khác sẽ giúp giảm rủi ro khi tài khoản gặp sự cố, mất quyền truy cập hoặc dữ liệu bị xóa ngoài ý muốn. Thay đổi của Google vì thế không chỉ là vấn đề về một tính năng bị loại bỏ, mà cũng là lời nhắc để người dùng chủ động kiểm tra lại toàn bộ chiến lược sao lưu ảnh của mình.