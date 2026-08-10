Winamp đang chuẩn bị cho màn trở lại tiếp theo thông qua sự hợp tác với Deezer nhằm xây dựng một dịch vụ âm nhạc trả phí mới.

Những người dùng thế hệ 8x hẳn còn nhớ đến ứng dụng nghe nhạc Winamp nổi tiếng. Nó là một trong những phần mềm nghe nhạc phổ biến nhất trên toàn thế giới, với ước tính hơn 250.000.000 lần được cài đặt (2004).

Mới đây, trang chủ của Winamp cho biết, ứng dụng sẽ trở lại vào năm 2027 thông qua một quan hệ đối tác chiến lược mới với Deezer.

Dịch vụ này gộp chung nhạc trực tuyến, tệp tin lưu cục bộ, podcast và đài radio internet vào cùng một trình phát có khả năng tùy biến cao.

Huyền thoại Winamp trở lại làm ứng dụng nghe nhạc.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Winamp không đơn thuần thêm Deezer vào danh sách dịch vụ được hỗ trợ. Deezer cung cấp công nghệ phát trực tuyến cùng kho nhạc toàn cầu dưới dạng nhãn trắng (white-label), cho phép Winamp ra mắt gói đăng ký cao cấp riêng mang thương hiệu của chính mình.

Dịch vụ mới được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Winamp thế hệ tiếp theo, dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm 2027. Người dùng sẽ thao tác trên giao diện thuần Winamp, trong khi Deezer chủ yếu vận hành ngầm với vai trò cung cấp hạ tầng phát nhạc và kho nội dung.

Giao diện kinh điển một thời.

Winamp chia sẻ rằng ứng dụng mới sẽ kết hợp phát nhạc trực tuyến trả phí với thư viện có sẵn của người dùng, bao gồm đài radio, podcast, bộ sưu tập lưu trên đám mây cá nhân và nhiều nguồn âm thanh khác. Lãnh đạo công ty hứa hẹn mang đến giao diện tuỳ chỉnh linh hoạt, các tính năng xã hội mới cùng công cụ tìm kiếm và sắp xếp âm nhạc được cải tiến.

Điều này tạo nên sức hút lớn đối với những người nghe có nhạc tập trung ở nhiều nơi khác nhau. Các dịch vụ phát trực tuyến hiện nay tuy mang lại sự tiện lợi nhưng thường coi nhẹ tệp nhạc lưu cục bộ, đĩa CD được sao chép hay nhạc tải về có bản quyền.

Giám đốc điều hành Winamp, ông Alexandre Saboundjian khẳng định, sự hợp tác với Deezer giúp công ty tập trung tạo ra một sản phẩm đưa tất cả nội dung người dùng muốn nghe vào một nơi duy nhất.

Winamp lựa chọn cùng với đối tác Deezer để phát triển ứng dụng mới.

Ý tưởng gom nhóm nội dung này vốn dĩ đã xuất hiện trên thị trường. Apple Music có thể đồng bộ nhạc nhập từ ngoài trên các thiết bị, trong khi Roon kết hợp nhạc lưu cục bộ với các nền tảng như TIDAL hay Qobuz.

Thách thức dành cho Winamp là phải làm sao cho phiên bản của mình đủ linh hoạt, dễ dùng và giá cả hợp lý để tạo sự biệt lập với các đối thủ lâu đời.

Việc hợp tác này cũng phản ánh bước đi mở rộng của Deezer ngoài ứng dụng phát nhạc quen thuộc. Dịch vụ Deezer for Business cung cấp cho các doanh nghiệp quyền truy cập kho nhạc bản quyền cùng công nghệ đi kèm, giúp đối tác tạo trải nghiệm nghe nhạc mang thương hiệu riêng mà không tốn công đàm phán bản quyền hay phát triển nền tảng từ đầu.

Nhờ đó, Winamp loại bỏ được rào cản lớn nhất khi ra mắt dịch vụ trả phí, tận dụng được hạ tầng của Deezer nhưng vẫn giữ trọn quyền kiểm soát ứng dụng, thương hiệu và trải nghiệm người dùng.

Người hâm mộ còn nhớ những bộ skin đa sắc màu trên Winamp?

Winamp tuyên bố sẽ tái định hình mô hình đăng ký trả phí. Các dịch vụ kết nối trực tiếp nghệ sĩ với người hâm mộ hiện có của công ty có thể sẽ trở thành một phần của nền tảng mở rộng này.

Winamp cho biết họ vẫn sử dụng yếu tố hoài niệm quen thuộc trên ứng dụng mới.

Ứng dụng Winamp Player thế hệ mới dự kiến trình làng vào nửa đầu năm 2027, các thông tin chi tiết và bản xem trước sản phẩm sẽ tiếp tục được cập nhật trước thời điểm ra mắt.