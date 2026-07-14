Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] 4 hành vi vi phạm giao thông ở Hà Nội bị phạt đến 6 triệu đồng

Xã hội

[INFOGRAPHIC] 4 hành vi vi phạm giao thông ở Hà Nội bị phạt đến 6 triệu đồng

Từ 1/7/2026, Hà Nội áp dụng mức phạt cao hơn đối với 4 hành vi vi phạm giao thông đường bộ theo Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND.

Thiên Anh
download.png
#giao thông #Hà Nội #vi phạm #phạt tiền #Nghị quyết #quy định

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới