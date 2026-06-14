[INFOGRAPHIC] Qatar giành điểm lịch sử trước Thụy Sĩ tại World Cup 2026

Qatar tạo nên cột mốc đáng nhớ khi giành điểm World Cup đầu tiên trong lịch sử sau trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ nhờ bàn gỡ ở phút 90+4.
QCVN 123:2024 quy định ghế trẻ em trên ôtô từ 1/7/2026 tới đây: CRS và ECRS khác gì nhau, dùng loại nào đúng chuẩn và ảnh hưởng ra sao đến xe gia đình?
John McGinn tỏa sáng với bàn thắng ở phút 28 giúp Scotland vượt qua Haiti 1-0 trong trận ra quân bảng F World Cup 2026.
Morocco tiếp tục chứng minh họ là đối thủ khó chịu khi cầm hòa Brazil 1-1 ở bảng E World Cup 2026. Vinicius Junior và Amine Sabiri là hai cầu thủ ghi bàn.
Úc và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận ra quân bảng D World Cup 2026 với quyết tâm giành lợi thế. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút.
Scotland được đánh giá cao hơn Haiti ở lượt trận bảng C World Cup 2026 nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.
Brazil chạm trán Maroc ở lượt trận đầu bảng C World Cup 2026. Selecao được đánh giá cao hơn, nhưng đại diện châu Phi luôn tiềm ẩn bất ngờ.
Qatar đối mặt thử thách lớn mang tên Thụy Sĩ ở bảng B World Cup 2026. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lực lượng đồng đều.
Tuyển Mỹ được đánh giá cao hơn Paraguay ở trận ra quân bảng D World Cup 2026 nhờ lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ chất lượng đang chơi tại châu Âu.
Cản phá 3 lượt sút 11m của PVF-CAND trong loạt luân lưu, thủ thành "người nhện" Huỳnh Tuấn Linh góp công lớn giúp CLB Bắc Ninh thăng hạng V-League
Canada tiếp đón Bosnia & Herzegovina trên sân Toronto ở lượt trận bảng B World Cup 2026. Lợi thế sân nhà giúp đại diện Bắc Mỹ được đánh giá cao hơn.
Julian Quinones và Raul Jimenez ghi bàn giúp Mexico vượt qua Nam Phi 2-0 trong trận đấu có nhiều điểm nhấn tại World Cup 2026.
Đội trưởng Wataru Endo quyết định chia tay tuyển Nhật Bản trước World Cup 2026 vì chấn thương, khép lại 11 năm cống hiến cho Samurai Xanh.
Lamine Yamal, Endrick, Arda Guler hay Desire Doue là những gương mặt Gen Z nổi bật được kỳ vọng tạo dấu ấn tại World Cup 2026.
Cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và CH Séc hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành 3 điểm trong ngày ra quân tại World Cup 2026.
Hệ thống cỏ tự nhiên, phù hợp mọi điều kiện khí hậu, giúp các trận đấu World Cup 2026 diễn ra hoàn hảo, ít bị gián đoạn bởi chất lượng mặt sân.
Mexico và Nam Phi sẽ mở màn World Cup 2026. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, nhưng đại diện châu Phi luôn là đối thủ khó lường trong các trận đấu lớn.
Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico không chỉ mở màn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu nhiều cột mốc lịch sử chưa từng có.
FIFA World Cup 2026 đang đếm ngược đến ngày khởi tranh, các thương hiệu xa xỉ cũng rầm rộ gia nhập cuộc chơi bằng những cú bắt tay với các siêu sao sân cỏ.
Kylian Mbappe, Harry Kane hay Erling Haaland được đánh giá là hai ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026.
Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt tại 6 kỳ World Cup. Hành trình huyền thoại của CR7 được khắc họa qua những con số ấn tượng.
5 sân đấu dưới đây có sức chứa lớn nhất, nơi sẽ đón nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn người hâm mộ bóng đá trên khán đài tại World Cup 2026.