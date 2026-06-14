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[INFOGRAPHIC] Qatar giành điểm lịch sử trước Thụy Sĩ tại World Cup 2026

Thể thao

[INFOGRAPHIC] Qatar giành điểm lịch sử trước Thụy Sĩ tại World Cup 2026

Qatar tạo nên cột mốc đáng nhớ khi giành điểm World Cup đầu tiên trong lịch sử sau trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ nhờ bàn gỡ ở phút 90+4.

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