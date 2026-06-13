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[INFOGRAPHIC] Mỹ phô diễn sức mạnh, đè bẹp Paraguay 4-1 tại World Cup 2026

Thể thao

[INFOGRAPHIC] Mỹ phô diễn sức mạnh, đè bẹp Paraguay 4-1 tại World Cup 2026

Folarin Balogun lập cú đúp trong hiệp một, Giovanni Reyna ghi dấu ấn giúp tuyển Mỹ đánh bại Paraguay 4-1 ở bảng D World Cup 2026.

Thiên Anh
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