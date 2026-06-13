[INFOGRAPHIC] Mỹ phô diễn sức mạnh, đè bẹp Paraguay 4-1 tại World Cup 2026

Folarin Balogun lập cú đúp trong hiệp một, Giovanni Reyna ghi dấu ấn giúp tuyển Mỹ đánh bại Paraguay 4-1 ở bảng D World Cup 2026.
Ultraviolette Shockwave 2026 vừa chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ, đây là mẫu xe môtô điện lăn bánh tới 165 km/lần sạc, xe có thể sạc nhanh chỉ mất 30 phút.
Cản phá 3 lượt sút 11m của PVF-CAND trong loạt luân lưu, thủ thành "người nhện" Huỳnh Tuấn Linh góp công lớn giúp CLB Bắc Ninh thăng hạng V-League
Canada tiếp đón Bosnia & Herzegovina trên sân Toronto ở lượt trận bảng B World Cup 2026. Lợi thế sân nhà giúp đại diện Bắc Mỹ được đánh giá cao hơn.
Đội trưởng Wataru Endo quyết định chia tay tuyển Nhật Bản trước World Cup 2026 vì chấn thương, khép lại 11 năm cống hiến cho Samurai Xanh.
Lamine Yamal, Endrick, Arda Guler hay Desire Doue là những gương mặt Gen Z nổi bật được kỳ vọng tạo dấu ấn tại World Cup 2026.
Cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và CH Séc hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành 3 điểm trong ngày ra quân tại World Cup 2026.
Mexico và Nam Phi sẽ mở màn World Cup 2026. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, nhưng đại diện châu Phi luôn là đối thủ khó lường trong các trận đấu lớn.
Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico không chỉ mở màn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu nhiều cột mốc lịch sử chưa từng có.
FIFA World Cup 2026 đang đếm ngược đến ngày khởi tranh, các thương hiệu xa xỉ cũng rầm rộ gia nhập cuộc chơi bằng những cú bắt tay với các siêu sao sân cỏ.
Kylian Mbappe, Harry Kane hay Erling Haaland được đánh giá là hai ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026.
Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt tại 6 kỳ World Cup. Hành trình huyền thoại của CR7 được khắc họa qua những con số ấn tượng.
5 sân đấu dưới đây có sức chứa lớn nhất, nơi sẽ đón nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn người hâm mộ bóng đá trên khán đài tại World Cup 2026.
World Cup 2026 hứa hẹn mang tới những màn trình diễn đỉnh cao. Tiếc rằng năm nay sẽ không có nhiều ngôi sao khi chấn thương đã tước đi cơ hội góp mặt của họ
Tiền thưởng World Cup 2026 đạt mức kỷ lục 655 triệu USD, tăng 50% so với Qatar 2022. FIFA sẽ phân chia khoản tiền này cho 48 đội tuyển ra sao?
Tổ trọng tài gồm 100% người Brazil sẽ cầm còi trận khai mạc FIFA World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi.
Trọng tài Omar Artan của FIFA bị Mỹ từ chối nhập cảnh trước thềm World Cup 2026, làm dấy lên lo ngại về chính sách nhập cư ảnh hưởng tổ chức giải đấu.
U19 Thái Lan gián tiếp giúp U19 Việt Nam rộng cửa vào bán kết khi thắng ngược U19 Malaysia 3-2 ở lượt cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 tối 8/6.
Nữ xạ thủ trẻ Phí Thanh Thảo giành HCV cá nhân và góp phần giúp đội tuyển Việt Nam lập thành tích 3 HCV, 9 HCB, 3 HCĐ, cùng 3 kỷ lục mới.
Các cầu thủ Thụy Sĩ được cảnh báo về sự hiện diện của rắn đuôi chuông độc quanh khu vực tập luyện ở California, Mỹ, trong quá trình chuẩn bị thi đấu.
Chỉ 3 ngày trước World Cup 2026, Kansas xảy ra vụ xả súng khiến 9 người thương tích gần khu vực đội tuyển Anh chuẩn bị thi đấu.
Từ Gabriel đến Pacho, các hậu vệ hàng đầu thế giới chuẩn bị trình diễn phong độ đỉnh cao, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt tại giải đấu.