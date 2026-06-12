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[INFOGRAPHIC] Hàn Quốc ngược dòng hạ CH Séc 2-1 tại World Cup 2026

Thể thao

[INFOGRAPHIC] Hàn Quốc ngược dòng hạ CH Séc 2-1 tại World Cup 2026

Bị CH Séc dẫn trước đầu hiệp hai, Hàn Quốc ghi liền hai bàn thắng nhờ công Hwang Inbeom và Oh Hyeongyu để ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

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#Hàn Quốc 2-1 CH Séc #World Cup 2026 #Hàn Quốc vs CH Séc World Cup 2026 #Kết quả World Cup 2026 #Bảng A World Cup 2026 #Đội tuyển Hàn Quốc

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