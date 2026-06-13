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[INFOGRAPHIC] 10 HLV được đánh giá quyến rũ nhất World Cup 2026

Thể thao

[INFOGRAPHIC] 10 HLV được đánh giá quyến rũ nhất World Cup 2026

Không chỉ là cuộc đua của các ngôi sao sân cỏ, World Cup 2026 còn thu hút sự chú ý với bảng xếp hạng những HLV được đánh giá cuốn hút nhất.

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