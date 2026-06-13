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[INFOGRAPHIC] Canada chia điểm Bosnia & Herzegovina tại World Cup 2026

Thể thao

[INFOGRAPHIC] Canada chia điểm Bosnia & Herzegovina tại World Cup 2026

Canada kiểm soát bóng tới 68% nhưng chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Bosnia & Herzegovina ở lượt trận bảng B World Cup 2026.

Thiên Anh
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