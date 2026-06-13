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[INFOGRAPHIC] 4 cầu thủ Anh bị loại khỏi World Cup 2026 là ai?

Thể thao

[INFOGRAPHIC] 4 cầu thủ Anh bị loại khỏi World Cup 2026 là ai?

Ethan Nwaneri, Rio Ngumoha, Alex Scott và Josh King là 4 tài năng trẻ phải chia tay tuyển Anh trước World Cup 2026 dù tham gia trại huấn luyện của Tam sư.

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