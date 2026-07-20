[INFOGRAPHIC] người dùng VNeID chú ý quy định mới chính thức áp dụng từ 15/8

Theo quy định mới, VNeID tích hợp 10 nhóm giấy tờ, thông tin thiết yếu của công dân thuộc nhiều lĩnh vực, từ hộ tịch, y tế đến giao thông, ngân hàng, đất đai.
Toyota thừa nhận RAV4 thế hệ mới có thể đã đẩy quá xa xu hướng chuyển các chức năng lên màn hình cảm ứng và không loại trừ khả năng đưa một số nút bấm trở lại.
Một thành phố chỉ thật sự lớn khi biết nâng niu cả những điều nhỏ bé nhất làm nên linh hồn của mình.
Hôm nay (20/7), miền Bắc tiếp tục có mưa dông, vùng núi mưa to đến rất to. Miền Trung nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, ít mưa.
Liên quan đến vụ việc vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp nhận 8 nạn nhân ngộ độc khí H₂S tại trang trại lợn ở Thanh Hóa. Theo bác sĩ, đây là khí cực độc tương tự xyanua.
Vụ gian lận thi tại Quảng Trị đã được khởi tố, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo xử lý nghiêm minh, làm rõ trách nhiệm để đảm bảo công bằng cho thí sinh.
Cả 6 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi IMO 2026 tại Thượng Hải (Trung Quốc) đều đoạt giải, giúp đoàn Việt Nam thăng hạng vượt bậc, đứng thứ 5 toàn đoàn.
Liên quan vụ gian lận tại Trường THPT Lê Trực, 2 bị can bị khởi tố là Tổ trưởng chuyên môn, một người là Phó trưởng điểm thi, người còn lại là thư ký điểm thi.
Với 4 huy chương vàng, Đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế 2026 (IChO) Việt Nam đồng hạng nhất với Trung Quốc, Ấn Độ.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), khiến 1 người tử vong và 3 nạn nhân bị thương nặng.
Liên quan vụ tố cáo gian lận xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố 2 giáo viên của trường này.
Mưa lớn tiếp diễn khiến Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; nhiều khu vực ở Tuyên Quang có thể ngập sâu tới 2m.
Đội tuyển Việt Nam giành toàn bộ huy chương vàng tại IChO 2026, khẳng định vị thế hàng đầu trong nhóm các quốc gia mạnh về hóa học.
Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương.
Với 4 huy chương bạc, đội tuyển Việt Nam thể hiện đẳng cấp trong kỳ thi toàn cầu với các thí sinh xuất sắc từ Bắc Ninh, Hà Nội và ĐH Khoa học Tự nhiên.
Sáng ngày 18/7/2026, tại TPHCM, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (2001 - 2026).
Ngày 18/7/2026, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow (MPEI) và Huân chương Lao động hạng Nhất cho GS.TSKH. Rogalev Nikolay Dmitrievich, Hiệu trưởng nhà trường.
Các hài cốt liệt sĩ nằm ở độ sâu từ 50cm đến 60cm, được bọc trong tăng, kèm theo các di vật.
Virus Adenovirus gây bệnh phổ biến mùa giao mùa, có thể dẫn đến viêm phổi và các biến chứng nghiêm trọng nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.
Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã giải cứu an toàn 4 người mắc kẹt giữa lũ quét ở Mường Than, nơi mưa lũ khiến 4 người tử vong, 3 người mất tích.
Việc Bộ Công an rút vụ án lên điều tra cho thấy vụ án không còn mang tính địa phương mà có dấu hiệu phức tạp, cần lực lượng điều tra có trình độ chuyên sâu.