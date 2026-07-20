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[INFOGRAPHIC] người dùng VNeID chú ý quy định mới chính thức áp dụng từ 15/8

Xã hội

[INFOGRAPHIC] người dùng VNeID chú ý quy định mới chính thức áp dụng từ 15/8

Theo quy định mới, VNeID tích hợp 10 nhóm giấy tờ, thông tin thiết yếu của công dân thuộc nhiều lĩnh vực, từ hộ tịch, y tế đến giao thông, ngân hàng, đất đai.

Thiên Anh
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#VNeID #quy định mới #giấy tờ #công dân #thông tin

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Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow

Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow

Ngày 18/7/2026, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow (MPEI) và Huân chương Lao động hạng Nhất cho GS.TSKH. Rogalev Nikolay Dmitrievich, Hiệu trưởng nhà trường.