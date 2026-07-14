[INFOGRAPHIC] 8 trường hợp có thể bị yêu cầu ngừng cấp điện, nước

Từ 1/7/2026, Hà Nội áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cấp điện, nước đối với 8 trường hợp không chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các thành viên của hiệp hội đã bán ra 31.104 ôtô trong tháng 6/2026, tăng 4% so với tháng trước.
Hai bé 5 và 10 tuổi nhập viện nguy kịch sau khi ăn chanh dây còn xanh chứa độc tố cyanogenic, bệnh viện khuyến cáo không ăn quả chưa chín.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 13/7 tại Km388 trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn Kim Tân, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai.
Sau khi đưa xe máy đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, Thân Chí Lương đã di chuyển qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã phải băng rừng, lội suối, tiếp cận khu vực rừng núi hiểm trở để bắt được Hảng Thị Sông (41 tuổi) trốn cai nghiện.
Từ 1/7/2026, Hà Nội áp dụng mức phạt cao hơn đối với 4 hành vi vi phạm giao thông đường bộ theo Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND.
Một dãy xưởng gỗ trên địa bàn xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) bốc cháy đỏ rực trong đêm. Chỉ ít phút, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng.
Đến năm 2050, mạng lưới đường bộ cao tốc cả nước được quy hoạch gồm 46 tuyến với tổng chiều dài khoảng 10.106 km.
Hà Nội sắp đưa vào vận hành 36 màn hình LED tại các nút giao trọng điểm nhằm cập nhật tình trạng ùn tắc, ngập úng và hướng dẫn người dân chọn lộ trình phù hợp.
Một số điểm tại đường Tỉnh lộ 433, qua địa bàn xã Đức Nhàn (Phú Thọ) đều xảy ra sạt lở, khi có mưa lớn, gió mạnh, đất, đá nguy cơ tiếp tục sạt trượt.
Một vụ hoả hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại Công ty TNHH MTV tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam (Thanh Hóa), khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Trường THPT Lương Tài đã đề nghị Công an vào cuộc làm rõ động cơ phát tán thông tin thí sinh thi thử Toán đạt điểm kém, tốt nghiệp được 9,5.
Công an TP HCM khởi tố thêm 12 bị can, nâng tổng số lên 97 đối tượng bị bắt trong đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 3.500 tỷ đồng.
Đường dây mua bán, vận chuyển trái phép thuốc nổ TNT hoạt động qua nhiều địa phương vừa bị Công an TP HCM triệt phá, thu giữ hơn 16kg thuốc nổ quân dụng.
Vụ án điển hình cho hoạt động mại dâm thời công nghệ. Đáng chú ý, các đối tượng bán dâm có cả hoa hậu và idol TikTok nổi tiếng.
Bộ GD&ĐT khẳng định thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn đăng ký xét tuyển đại học, việc xử lý sẽ căn cứ kết luận điều tra.
Đang cùng gia đình vui chơi tại Công viên Văn Lang (Phú Thọ), một trung úy công an đã lao xuống hồ, kịp thời cứu hai người gặp nạn.
Chiều 13/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả xác minh chính thức về trường hợp 2 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.
Trào lưu tự chế "hồ sơ ứng cử trưởng thôn" trên mạng khiến nhiều đơn vị công an phải lên tiếng nhắc nhở vì nguy cơ lộ thông tin cá nhân và rủi ro pháp lý.
Dự thảo đề xuất mở rộng nhiều trường hợp được chưa xem xét xử lý, loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm kỷ luật.
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa đồng ý triển khai thực hiện chính sách miễn phí SGK giáo dục phổ thông cho học sinh trên địa bàn thành phố từ năm học 2027-2028.