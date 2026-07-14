Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] 8 trường hợp có thể bị yêu cầu ngừng cấp điện, nước

Xã hội

[INFOGRAPHIC] 8 trường hợp có thể bị yêu cầu ngừng cấp điện, nước

Từ 1/7/2026, Hà Nội áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cấp điện, nước đối với 8 trường hợp không chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Thiên Anh
thiet-ke-infographic-theo-kich-ban.png
#ngừng cấp điện #ngừng cấp nước #Hà Nội #quy định #quản lý đô thị #yêu cầu

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới