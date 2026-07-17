[INFOGRAPHIC] Đi mấy bay cùng trẻ em dưới 14 tuổi, đừng quên giấy tờ này!

Để việc làm thủ tục tại sân bay diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, hành khách đi cùng trẻ em dưới 14 tuổi cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nhân thân theo quy định.