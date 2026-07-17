[INFOGRAPHIC] Đi mấy bay cùng trẻ em dưới 14 tuổi, đừng quên giấy tờ này!

Để việc làm thủ tục tại sân bay diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, hành khách đi cùng trẻ em dưới 14 tuổi cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nhân thân theo quy định.
Cơ quan quản lý thị trường Hà Nội đấu giá thành công 42 điện thoại i16 Pro Max, kết quả cao hơn gần 68% so với khởi điểm.
Khi bóng lăn trên sân của giải đấu bóng đá nóng nhất hành tinh lan tỏa sức nóng, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng vào cuộc điều tra chuyên án.
Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế không vi phạm quy định về nồng độ cồn và âm tính với ma túy.
Cục Đăng kiểm Việt Nam dừng phối hợp với ứng dụng TTDK, khuyến cáo người dân đến trực tiếp trung tâm đăng kiểm.
Tỉnh Lâm Đồng khẩn trương số hóa và chuẩn hóa thông tin đất đai toàn tỉnh, phấn đấu sớm đưa dữ liệu quản lý địa phương đạt mức bình quân chung của cả nước.
Hà Nội bắt đầu triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp trên toàn thành phố. Đây có thể nói là đợt sắp xếp lớn nhất từ trước tới nay.
Một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương (Hà Nội), khiến 4 người tử vong.
Ngày 17/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
Do không đáp ứng điều kiện theo quy định tuyển sinh của trường, 147 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hà Nội đã loại hồ sơ.
Tài xế ngán ngẫm khi cứ đến nút giao Vành đai 3 TP HCM (VĐ3) là bị ùn tắc, kẹt xe kéo dài… xe cộ nhích từng chút để vào cao tốc HLD.
Cơ quan chức năng TPHCM triệt phá đường dây sản xuất phụ gia thực phẩm giả quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm kg nguyên liệu,hàng thành phẩm
Nếu có đủ điều kiện để nhường đường nhưng tài xế ô tô con cố tình không nhường, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 2.700 ca nhiễm Adenovirus, đặc biệt gia tăng trong tháng 7, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tại nơi công cộng.
Hà Nội công bố mức giá dịch vụ giáo dục công lập từ mầm non đến trung học phổ thông, áp dụng từ năm học 2026-2027, nhằm nâng cao chất lượng.
FDA thu hồi khẩn cấp hơn 2,53 triệu lọ thuốc nhỏ mắt Prednisolone do phát hiện dị vật, cảnh báo nguy cơ kích ứng và tổn thương mắt cho người dùng.
Công an Phú Thọ xác định tổng giá trị tài sản doanh nghiệp bị chiếm đoạt gần 219 triệu đồng, đối tượng thu lợi gần 48 triệu đồng.
Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu, thống nhất đề xuất Chính phủ cho tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8% từ ngày 1/1/2027.
Ngày 16/7, CSGT, Bộ Công an cho biết, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa xử lý nghiêm một tài xế ô tô đi ngược chiều trên đường.
Sau khi người bị hại chuyển tiền theo yêu cầu, Hoàng Tuấn Nhật không thực hiện việc đổi tiền như đã cam kết mà cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Đất là không gian sống, là nơi cộng đồng tồn tại và phát triển. Khi có chỗ ở ổn định và sinh kế bền vững, họ mới có điều kiện giữ gìn bản sắc văn hóa của mình.
Mưa lớn kéo dài đêm 15 rạng sáng 16/7, cuốn theo hàng trăm tấn đất đá, bùn đất tràn xuống khu dân cư xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.