Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] Đừng đánh đổi tính mạng để có video triệu view khi gặp sạt lở

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Đừng đánh đổi tính mạng để có video triệu view khi gặp sạt lở

Mưa lớn khiến nguy cơ sạt lở tăng cao, chỉ một đợt đất đá đổ xuống cũng đủ gây hậu quả nghiêm trọng. Infographic hướng dẫn cách nhận biết và ứng phó an toàn.

Thiên Anh
tai-xuong-1.png
#sạt lở #ứng phó #an toàn #thiên tai #mưa lớn #địa chất

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới