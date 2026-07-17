[INFOGRAPHIC] Đừng đánh đổi tính mạng để có video triệu view khi gặp sạt lở

Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông và nhiều công trình hạ tầng.



