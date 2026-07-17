[INFOGRAPHIC] Đừng đánh đổi tính mạng để có video triệu view khi gặp sạt lở

Mưa lớn khiến nguy cơ sạt lở tăng cao, chỉ một đợt đất đá đổ xuống cũng đủ gây hậu quả nghiêm trọng. Infographic hướng dẫn cách nhận biết và ứng phó an toàn.
Hà Nội ra mắt hệ thống tra cứu GPLX trực tuyến từ ngày 13/7, giúp người dân dễ dàng theo dõi hồ sơ giấy phép lái xe qua cổng thông tin điện tử.
Thủ tướng yêu cầu công an khẩn trương điều tra vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người chết, xử lý nghiêm lái xe và chủ xe nếu vi phạm
Liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Tuyên Quang, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm một giáo viên.
HĐND TP Hà Nội thông qua mức học phí từ 1,97 đến 4,5 triệu đồng/tháng cho 6 trường công lập thuộc đại học và viện nghiên cứu.
Nguyễn Văn Lực bị bắt giữ sau khi phóng hỏa đốt ô tô và xe máy của hàng xóm do mâu thuẫn, gây thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện Hà Nội tập trung tối đa lực lượng, thiết bị để cứu các nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc, giảm thiểu thiệt hại.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông và nhiều công trình hạ tầng.
Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm xưởng sản xuất vừa kết thúc ca làm việc buổi chiều khi nạn nhân và các đồng nghiệp đang cùng nhau vệ sinh máy móc để ra về.
Một số chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có hành vi không nghe điện thoại, từ chối nhận bưu phẩm nhằm né tránh việc tiếp nhận thông báo vi phạm giao thông.
Đêm 16 rạng sáng 17/7, do mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét và sạt lở, giao thông chia cắt ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 4 người thiệt mạng, nhiều người bị thương nặng, các bác sĩ tích cực cấp cứu các nạn nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Sáng 17/7, Công an xã Hoài Ân đã có báo cáo vụ việc liên quan đến Tổ CSGT Trạm Tuy Phước (Hoài Ân) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát
Khi bóng lăn trên sân của giải đấu bóng đá nóng nhất hành tinh lan tỏa sức nóng, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng vào cuộc điều tra chuyên án.
Để việc làm thủ tục tại sân bay diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, hành khách đi cùng trẻ em dưới 14 tuổi cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nhân thân theo quy định.
Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế không vi phạm quy định về nồng độ cồn và âm tính với ma túy.
Cục Đăng kiểm Việt Nam dừng phối hợp với ứng dụng TTDK, khuyến cáo người dân đến trực tiếp trung tâm đăng kiểm.
Tỉnh Lâm Đồng khẩn trương số hóa và chuẩn hóa thông tin đất đai toàn tỉnh, phấn đấu sớm đưa dữ liệu quản lý địa phương đạt mức bình quân chung của cả nước.
Hà Nội bắt đầu triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp trên toàn thành phố. Đây có thể nói là đợt sắp xếp lớn nhất từ trước tới nay.
Một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương (Hà Nội), khiến 4 người tử vong.
Ngày 17/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
Do không đáp ứng điều kiện theo quy định tuyển sinh của trường, 147 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hà Nội đã loại hồ sơ.