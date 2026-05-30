Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh thành chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Hải Ninh

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều địa phương phải chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 29/5 đến ngày 31/5, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Chiều tối và đêm 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ có mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai.

Đối với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá; ngập lụt khu đô thị, vùng trũng thấp; sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, nhất là tỉnh Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn Nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Thời tiết ngày 30/5: Bắc Bộ mưa dông rải rác, Nam Bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/5, thời tiết trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp khi nhiều khu vực có mưa dông, cục bộ mưa to.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở miền Trung ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Miền Bắc, Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài

Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt nắng nóng kéo dài, có nơi trên 39 độ C, trong khi Nam Bộ tăng mưa giông và Biển Đông khả năng xuất hiện bão đầu mùa.

Nắng nóng bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh trở lại, từ ngày 22/5, nắng nóng bắt đầu gia tăng tại các tỉnh, thành Bắc Bộ và Trung Bộ.

